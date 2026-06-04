Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 4. Juni 2026

Horoskop heute: Widder

Lassen Sie sich am Vormittag nicht zu einem unüberlegten Beschluss verleiten. Sie haben Zeit! Handeln Sie nachmittags besonnen, wenn Sie von anderen bedrängt werden.

Horoskop heute: Stier

Heute kann es für Sie nötig werden, entschlossen und tatkräftig zu handeln. Setzen Sie sich gegen Übergriffe zur Wehr! Abends sollten Sie auf ein Versöhnungsangebot eingehen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Lassen Sie sich heute von anderen nicht emotional unter Druck setzen. Lassen Sie sich keine Schuldgefühle einreden! Am späten Nachmittag könnte eine Aussprache sinnvoll sein.

Horoskop heute: Krebs

Bleiben Sie bis Mittag möglichst im Hintergrund. Versuchen Sie, Zeit zu gewinnen, wenn man Sie gegen Ihren Willen einsetzen will. Abends beantwortet sich eine offene Frage.

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Horoskop heute: Löwe

Kleinlichkeit kann Sie heute bis zur Raserei reizen. Meiden Sie Menschen, die Sie bevormunden, gängeln oder hemmen wollen. Abends finden Sie im Gespräch zu Lösungen.

Horoskop heute: Jungfrau

Vormittags sollten Sie die Augen nach Möglichkeiten zur Verbesserung offenhalten. Man kommt Ihnen entgegen. Lassen Sie sich abends nicht von der Aufregung anderer anstecken.

Horoskop heute: Waage

Halten Sie sich heute eher im Hintergrund. Sie neigen dazu, sich reizen und provozieren zu lassen. Nachmittags können Sie durch Entschlossenheit einen Erfolg erringen.

Horoskop heute: Skorpion

Sie haben einen guten Tag vor sich, wenn Sie sich von anderen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wehren Sie sich, wenn man Ihnen zu viele Verpflichtungen aufbürden will.

Horoskop heute: Schütze

Verhalten Sie sich besonders gesundheitsbewusst. Meiden Sie Risiken, soweit es immer möglich ist. Halten Sie abends Maß, lassen Sie sich nicht zu Exzessen verleiten.

Horoskop heute: Steinbock

Sie haben einen erfolgreichen Tag vor sich. Vormittags haben Sie den richtigen Riecher, wenn es um ein Geschäft geht. Abends haben Sie die Chance, einen Neuanfang zu machen.

Horoskop heute: Wassermann

Den Vormittag verbringen Sie noch ruhig. Dann kann aber Hektik um Sie herum ausbrechen. Behalten Sie einen kühlen Kopf. Am Nachmittag sollten Sie eine Bitte nicht abschlagen.

Horoskop heute: Fische

Zeigen Sie möglichst keine Schwäche, gerade wenn Sie heute jemand unangenehm trifft. Sie würden damit weitere Bosheiten nur herausfordern. Gehen Sie zügig auf Abstand!