Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 26. März 2026

Horoskop heute: Widder

Unterschwellige Spannungen können heute an die Oberfläche kommen. Nutzen Sie abends die Gelegenheit zu einer Aussprache, aber versprechen Sie nur, was Sie halten können!

Horoskop heute: Stier

Lassen Sie sich heute von anderen nicht in unnötige Auseinandersetzungen verwickeln. Halten Sie am späten Nachmittag Abstand zu Menschen, die aggressiv auf Sie wirken.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Nutzen Sie vormittags Ihre Fantasie, um ein anstehendes Problem zu lösen. Nachmittags sehen Sie neue Zukunftschancen für sich. Legen Sie sich aber noch nicht fest!

Horoskop heute: Krebs

Wenn Sie Ihre Chancen nüchtern einschätzen, können Sie heute in allen Bereichen gute Erfolge erringen. Nachmittags dürfen Sie nicht versuchen, etwas von anderen zu erzwingen.

Horoskop heute: Löwe

Verwandeln Sie innere Spannungen heute in Motivation, polen Sie Aggression in Antrieb um! Am frühen Abend verwirklichen Sie Ihren Willen und schaffen einen Durchbruch.

Horoskop heute: Jungfrau

Sie können jetzt vieles, was in den letzten Tagen durcheinanderkam, in Ordnung bringen. Tun Sie von sich aus den ersten Schritt zur Versöhnung mit einem nahestehenden Menschen.

Horoskop heute: Waage

Sie sollten heute Ihre Interessen sehr entschlossen vertreten. Wenn es hektisch wird, müssen Sie das Wichtigste zuerst erledigen. Lassen Sie sich abends nicht auf Diskussionen ein.

Horoskop heute: Skorpion

Gehen Sie Streit konsequent aus dem Weg, lassen Sie sich nicht provozieren. Nachmittags kann man versuchen, Sie auf eine falsche Fährte zu locken. Vorsicht!

Horoskop heute: Schütze

Ihre Ruhe und Besonnenheit sind heute Ihr größtes Kapital. Erfüllen Sie die Erwartungen, die in Sie gestellt werden, heute mit besonderer Sorgfalt. Beweisen Sie Verlässlichkeit!

Horoskop heute: Steinbock

Sie erkennen heute nach längerer Zeit wieder deutlicher, auf welchen Wegen Ihre Wünsche zu verwirklichen sind. Handeln Sie aber noch nicht! Lassen Sie Ideen ausreifen!

Horoskop heute: Wassermann

Nach einem Zusammenstoß um die Mittagszeit haben Sie nachmittags die Chance, einen Schlussstrich unter ein unangenehmes Kapitel zu ziehen und sich zu befreien.

Horoskop heute: Fische

Setzen Sie Ihre Kraft heute besonnen ein, übernehmen Sie sich nicht. Nachmittags sollten Sie sich immer wieder Pausen gönnen. Lassen Sie sich nicht auf Machtkämpfe ein.