Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 26. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Heute sollten Sie planen und neue Projekte vorbereiten. Achten Sie darauf, dass Ihre Vorhaben von allen Seiten Beifall und tatkräftige Unterstützung finden.

Horoskop morgen: Stier

Sie haben heute eine sehr starke Wirkung auf andere Menschen und können eine ganze Reihe Chancen bekommen. Spielen Sie Ihre Wirkung doch ruhig einmal aus!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Verlangen Sie bis zum Abend nicht zu viel von sich selbst! Sie kommen nicht ans Ziel, wenn Sie alles übers Knie brechen wollen. Auf den Durchbruch müssen Sie noch etwas warten.

Horoskop morgen: Krebs

Sie haben einen ruhigen Vormittag vor sich, erst später kann Stress aufkommen. Gehen Sie sparsam mit Ihren Kräften um und verlieren Sie sich nicht in nervenaufreibenden Kämpfen.

Horoskop morgen: Löwe

Agieren Sie heute an vorderster Front. Sie haben genug Energie und Weitblick, um die Zügel in die Hand zu nehmen und zu bestimmen, wohin die Reise geht.

Horoskop morgen: Jungfrau

Vormittags kann man Ihrer Tatkraft nur wenig entgegensetzen. Sie schaffen, was Sie sich vorgenommen haben, dürfen sich aber nicht erschöpfen. Abends haben Sie Erfolg in der Liebe.

Horoskop morgen: Waage

Wenn man Ihnen heute Lohn ohne Leistung verspricht, sollten Sie misstrauisch werden. Man kann Sie betrügen wollen! Verletzen Sie abends niemanden mit Ihrer Kritik.

Horoskop morgen: Skorpion

Man wendet sich heute mit der Bitte um Hilfe an Sie. Erweisen Sie am späten Vormittag einem anderen einen Gefallen. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht hereinlegen!

Horoskop morgen: Schütze

Wenn Sie sich bis zum frühen Nachmittag nur auf sich selbst verlassen, können Sie viel erreichen. Setzen Sie ein Vorhaben auch gegen Widerstand entschieden durch.

Horoskop morgen: Steinbock

Die Unbelehrbarkeit anderer Menschen darf Sie heute nicht aufregen. Über Mittag kann Sie ein offenes Gespräch weiterbringen, Sie sollten aber bescheiden und sachlich auftreten.

Horoskop morgen: Wassermann

Lassen Sie sich heute nicht zu Handlungen hinreißen, die Sie bereuen könnten! Stellen Sie sich über die Situation, bleiben Sie geduldig. Verzeihen Sie jemandem einen Fehler.

Horoskop morgen: Fische

Folgen Sie jetzt Ihrem Riecher! Es können sich Ihnen vormittags mehrfach günstige Gelegenheiten zu Gewinnen bieten. Seien Sie aufmerksam! Abends löst sich ein Problem.