Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 16. April 2026

Horoskop morgen: Widder

Vormittags können Sie Ihren Willen durchsetzen. Bleiben Sie dran, glauben Sie an sich! Nachmittags dürfen Sie nicht auf einen Trick hereinfallen. Gehen Sie auf Nummer sicher!

Horoskop morgen: Stier

Sie dürfen heute nicht unter Zeitdruck geraten. Planen Sie gut vor, lassen Sie Lücken in Ihrem Terminkalender. Nachmittags dürfen Sie sich nicht auspowern, sparen Sie Kraft!

Horoskop morgen: Zwillinge

Behalten Sie heute die Übersicht, wenn andere versuchen, Sie zu verunsichern oder gar zu ängstigen. Suchen Sie zum Abend hin den Kontakt zu Menschen, die Sie anregen.

Horoskop morgen: Krebs

Haben Sie heute ein offenes Ohr für die Vorschläge anderer, halten Sie nicht an einem Irrtum fest! Nachmittags sollten Sie ein gut gemeintes Friedensangebot annehmen.

Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich von der Kritik, die andere heute immer wieder an Ihnen üben können, nicht verunsichern. Nehmen Sie brauchbare Anregungen an, sehen Sie Übertreibungen nach.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie haben heute sehr gute Erfolgsaussichten. Vormittags dürfen Sie mit Hilfe durch andere rechnen. Schalten Sie am Abend einen Gang zurück, erholen Sie sich, tanken Sie neue Kraft!

Horoskop morgen: Waage

Nehmen Sie sich vormittags etwas Zeit für Experimente. Sie haben viele gute Ideen und können neue Wege für sich finden. Abends lohnt es sich für Sie, entschlossen zu handeln.

Horoskop morgen: Skorpion

Rechnen Sie vormittags nicht mit zu viel Entgegenkommen. Verlassen Sie sich nur auf sich selbst! Am Abend setzen Sie sich durch, wenn Sie resolut auftreten. Nicht abwimmeln lassen!

Horoskop morgen: Schütze

Konzentrieren Sie sich heute auf Ihre eigenen Angelegenheiten, lassen Sie andere allein mit Schwierigkeiten fertig werden. Weichen Sie abends aus, wenn man Sie unter Druck setzen will.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie finden nachmittags den Ausweg aus einer Schwierigkeit. Suchen Sie die Unterstützung von Menschen, die ähnlich denken wie Sie. Der Abend stimmt Sie zuversichtlich.

Horoskop morgen: Wassermann

In den Morgenstunden haben Sie kreative Einfälle, die Sie sich notieren und später verwirklichen sollten. Reagieren Sie am späten Vormittag flexibel, wenn Zeitdruck entsteht.

Horoskop morgen: Fische

Vermeiden Sie ungewohnte Anstrengungen, Sie ermüden leichter und sind zeitweise unkonzentriert. Handeln Sie nachmittags entschlossen. Sie können einen Vorsprung gewinnen.