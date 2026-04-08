Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 9. April 2026

Horoskop morgen: Widder

Ein lästiges Unruhegefühl verschwindet spätestens am Nachmittag, lassen Sie sich nicht zu sehr von ihm stören. Abends beeindrucken Sie andere auf der Gefühlsebene.

Horoskop morgen: Stier

Nach morgendlichen Anlaufproblemen kommen Sie gegen Mittag in Hochform und beeindrucken mit Ihrem Engagement. Lassen Sie sich nachmittags nicht austricksen!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Ihre Sorgfalt und Ihre Genauigkeit werden heute besonders geschätzt. Nachmittags sollten Sie sich uneigennützig einsetzen. Sie können langfristig Sympathien gewinnen!

Horoskop morgen: Krebs

Nehmen Sie sich für heute nicht allzu viel vor. Es dürfte schwierig sein, den Antrieb aufrechtzuerhalten und alles durchzuziehen. Ein ruhiger und genussvoller Abend zu zweit tut Ihnen gut.

Horoskop morgen: Löwe

Verhalten Sie sich besonders gesundheitsbewusst, meiden Sie Risikofaktoren, soweit es immer möglich ist. Halten Sie abends maß, lassen Sie sich nicht zu Exzessen verleiten.

Horoskop morgen: Jungfrau

Die Sachlichkeit, mit der andere heute zu Werke gehen, gefällt Ihnen vielleicht nicht, ist aber gerade der bessere Weg. Setzen Sie sich nachmittags offen mit Kritik auseinander!

Horoskop morgen: Waage

Nutzen Sie diesen Tag nach Kräften! Sie können sich aus eigener Kraft Freiräume schaffen und mehr Verantwortung für sich übernehmen. Machen Sie sich jetzt unabhängig!

Horoskop morgen: Skorpion

Riskieren Sie jetzt nicht zu viel. Werden Sie nicht leichtsinnig, auch wenn Sie auf den großen Erfolg oder Gewinn hoffen. Sie können viel verlieren, wenn Sie zu hoch pokern!

Horoskop morgen: Schütze

Ihre Besonnenheit und Ihr Sicherheitsbedürfnis können auf andere heute ernüchternd wirken. Setzen Sie sich vormittags bereitwilliger mit einer Idee auseinander.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie müssen sich zur Konzentration und Beständigkeit zwingen. Lassen Sie sich vormittags nicht zu einer Nachlässigkeit hinreißen. Bleiben Sie am frühen Abend sachlich!

Horoskop morgen: Wassermann

Sie dürfen es nicht zu ernst nehmen, wenn andere ihren eigenen Weg gehen möchten. Es ist sinnvoll, dass Sie Bedenken vorbringen, Sie dürfen sich aber nicht in einer Kritik verbeißen.

Horoskop morgen: Fische

Sie können der Begeisterung, die andere heute an den Tag legen, nicht immer folgen. Seien Sie dennoch offen, zeigen Sie Entgegenkommen und versuchen Sie, sich einzufühlen.