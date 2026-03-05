Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 6. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Der Materialismus anderer kann Ihnen heute mächtig auf die Nerven gehen. Lassen Sie sich dennoch nicht in Streit verwickeln, halten Sie Abstand. Abends klärt sich vieles.

Horoskop morgen: Stier

Schaffen Sie sich den Freiraum den Sie brauchen, um sich einmal wieder richtig zu entspannen. Sagen Sie eine Verabredung, der Sie nur unwillig nachkommen würden, einfach ab!

Horoskop morgen: Zwillinge

Verzetteln Sie sich tagsüber nicht in einer Vielzahl von Plänen. Konzentrieren Sie sich nur auf das Wichtigste, lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht von anderen ablenken.

Horoskop morgen: Krebs

Reden Sie heute offen über das, was Ihnen im Kopf herumgeht und Sie bedrückt. Nutzen Sie in der Partnerschaft eine Gelegenheit zur Aussprache, sorgen Sie für neue Klarheit!

Horoskop morgen: Löwe

Sie neigen heute dazu, negative Gefühle zu ernst zu nehmen. Lassen Sie ein bisschen locker! Am frühen Abend dürfen Sie sich nicht zu einem unsinnigen Fehler hinreißen lassen!

Horoskop morgen: Jungfrau

Halten Sie heute Abstand von nervösen oder aggressiven Menschen. Sie sind heute emotional stark aufgeladen. Bewahren Sie vor allem am Abend Ruhe und vermeiden Sie Streit.

Horoskop morgen: Waage

Wenn Sie Lust auf einen emotionalen Neuanfang haben, sollten Sie heute den Sprung ins kalte Wasser wagen. Treffen Sie vormittags eine berufliche Entscheidung mit Tragweite.

Horoskop morgen: Skorpion

Bleiben Sie heute Ihren Idealen treu. Man kann versuchen, Sie zu einer Handlung zu verführen, die Ihnen zwar kurzfristig Gewinn bringen, auf lange Sicht aber schaden kann.

Horoskop morgen: Schütze

Machen Sie nicht die Anderen dafür verantwortlich, wenn Sie unzufrieden sind. Vormittags bekommen Sie die Gelegenheit, einen unnötigen Fehler wieder auszubügeln.

Horoskop morgen: Steinbock

Arbeiten Sie vormittags einen Plan für Ihre Aktivitäten der nächsten Tage aus. Ab dem späten Nachmittag haben Sie gute Erfolgsaussichten in einer beruflichen Angelegenheit.

Horoskop morgen: Wassermann

Heute ist nicht unbedingt Ihr Tag. Legen Sie sich nicht mit anderen an, lassen Sie sich nicht provozieren. Nachmittags müssen Sie eine Verpflichtung erfüllen. Nehmen Sie sich Zeit!

Horoskop morgen: Fische

Vormittags müssen Sie sich konzentrieren, wenn Sie ohne Fehler durchkommen wollen. Zum Abend hin können sich unterschwellige Spannungen aufbauen. Halten Sie Abstand!