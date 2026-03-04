Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 5. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie neigen heute dazu, Ihre Grenzen immer wieder sanft zu übertreten. Vorsicht: Nachmittags drohen ernsthafte Konsequenzen. Am Abend kommen Sie innerlich zur Ruhe.

Horoskop morgen: Stier

Handeln Sie heute aus Ihrem Gefühl heraus, es hält Sie auf dem richtigen Weg! Abends sollten Sie sich in einen anderen Menschen einfühlen und Verständnis für ihn haben.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben einen sehr erfolgreichen Tag vor sich. Nutzen Sie vor allem den Nachmittag, um einen Neubeginn zu planen. Sie können schon abends einen Anfangserfolg verbuchen.

Horoskop morgen: Krebs

Sie sind noch bis zum Abend besonders ruhig, aber motiviert. Gehen Sie auf andere Menschen zu! Sie können jemandem näherkommen und seine Sympathie erwerben.

Horoskop morgen: Löwe

Sie haben heute ein besonders tiefes Verständnis für die Sorgen und Beweggründe anderer. Am Nachmittag geben Sie umsetzbare Hinweise. Verbringen Sie den Abend in Ruhe!

Horoskop morgen: Jungfrau

Nutzen Sie den Tag für Gespräche, Sie bekommen wertvolle Informationen. Setzen Sie am frühen Abend Ihren Charme ein! Am späteren Abend können Sie einen Erfolg genießen.

Horoskop morgen: Waage

Bis zum Nachmittag haben Sie gute Chancen, zusammen mit anderen zum Erfolg zu kommen. Abends sollten Sie ausgleichend und aufmunternd auf Ihren Partner einwirken.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie sind gut in Schwung und können andere mit Ihrer guten Laune anstecken. Unternehmen Sie abends etwas! In der Liebe dürfen Sie mit einer positiven Überraschung rechnen!

Horoskop morgen: Schütze

Ihr Partner sollte jetzt spüren, dass Sie emotional hinter ihm stehen. Stärken Sie ihn! Nachmittags dürfen Sie mit einer Überraschung rechnen, die Ihnen den Tag verschönt.

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich morgens und vormittags von der Wechselhaftigkeit anderer nicht stören. Nachmittags beweisen Sie Ausdauer und praktisches Verständnis im Beruf.

Horoskop morgen: Wassermann

Nachmittags können Sie ein Problem mit Kreativität und Fantasie lösen. Am späten Abend dürfen Sie sich nicht erpressen lassen. Gehen Sie aggressiven Menschen aus dem Weg.

Horoskop morgen: Fische

Sie kommen heute nur schwer in die Gänge und erreichen kaum Ihre gewohnte Leistungsfähigkeit. Nutzen Sie aber die Zeit über Mittag für ein Gespräch mit einem Höhergestellten.