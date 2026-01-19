Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 20. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie sind heute nervlich nicht sehr belastbar. Weichen Sie Situationen aus, in denen Sie in die Enge getrieben oder unter Stress geraten würden. Ein ruhiger Abend tut Ihnen gut.

Horoskop morgen: Stier

Ein unerwartetes Ereignis kann Sie zuerst beunruhigen. Es wird aber langfristig positive Folgen für Sie haben. Bleiben Sie über Mittag gelassen, auch wenn um Sie herum Hektik herrscht.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie dürfen sich auf einen entspannten Tag freuen. Vormittags würden Sie liegen gebliebene Arbeiten rasch erledigen. Tanken Sie nachmittags und abends Kraft, auch durch Genuss!

Horoskop morgen: Krebs

Im Umgang mit Ihrem Ersparten sollten Sie momentan eher Vorsicht walten lassen. Am späteren Nachmittag benötigen Sie tatkräftige Hilfe. Bitten Sie einen Freund.

Horoskop morgen: Löwe

Im Umgang mit anderen Menschen ist heute ein gesundes Misstrauen durchaus angebracht. Lassen Sie sich nicht von großartigen Versprechungen zu Vorableistungen verleiten!

Horoskop morgen: Jungfrau

Verzetteln Sie sich heute nicht in zweitrangigen Bagatellen. Weichen Sie nicht von Ihren Plänen ab! Am Abend dürfen Sie sich keinesfalls auf Konflikte einlassen.

Horoskop morgen: Waage

Nachmittags können Sie ein Problem mit Kreativität und Fantasie lösen. Am Abend dürfen Sie sich nicht unter Druck setzen lassen. Gehen Sie aggressiven Menschen aus dem Weg.

Horoskop morgen: Skorpion

Gehen Sie heute einer undurchsichtigen Angelegenheit auf den Grund. Am späten Vormittag bekommen Sie mit etwas Geschick und Beharrlichkeit die nötigen Informationen.

Horoskop morgen: Schütze

Sie haben vormittags die Möglichkeit, sich positiv in eine Gruppe einzubringen. Stellen Sie abends keine übertriebenen Forderungen an Ihre Familie oder Freunde.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sollten heute Menschen aus dem Weg gehen, die Streit suchen. Sie sind momentan zu harten Konflikten nicht bereit. Ziehen Sie sich taktvoll und diskret zurück.

Horoskop morgen: Wassermann

Ringen Sie sich heute zu einem Neuanfang durch, wagen Sie einen ersten Schritt ins Unbekannte. Fragen Sie dabei mittags einen Freund, Vertrauten oder Ihren Partner um Rat.

Horoskop morgen: Fische

Es kann sich heute für Sie lohnen, etwas zu riskieren. Nehmen Sie eine Chance wahr, die Sie nachmittags bekommen. Abends sollten Sie nicht zu sehr über die Stränge schlagen.