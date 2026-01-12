Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 13. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie sind heute kraftgeladen und bereit, sich einzusetzen. Dabei sollten Sie allerdings nicht übertreiben. Nehmen Sie mehr Rücksicht auf mögliche gesundheitliche Anfälligkeiten!

Horoskop morgen: Stier

Sie können sich jetzt in jeder Hinsicht erfolgreich entfalten. Starten Sie vormittags ein Vorhaben, das Ihnen Gewinn verspricht. Abends müssen Sie zu einem Versprechen stehen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Lassen Sie sich heute nicht zu riskanten Einsätzen überreden. Am späten Nachmittag haben Sie, auch ohne große Mühe, einen erfreulichen Erfolg. Feiern Sie ihn abends!

Horoskop morgen: Krebs

Die Unruhe, die heute viele an den Tag legen, mag Sie erstaunen, ernst nehmen sollten Sie sie aber nicht. Abends können Sie jemandem eine ganz gezielte Anregung geben.

Horoskop morgen: Löwe

Sie sind heute zeitweise übermotiviert und sollten einen Gang zurückschalten. Üben Sie auf andere keinen Druck aus, fordern Sie nicht zu viel! Führen Sie am frühen Abend ein Gespräch.

Horoskop morgen: Jungfrau

Heute müssen Sie sich darum bemühen, im seelischen Gleichgewicht zu bleiben. Setzen Sie sich in Krisen für friedliche Lösungen ein. Am Abend kommt ein Kompromiss zustande.

Horoskop morgen: Waage

Sie haben die Möglichkeit, offene Angelegenheiten in Ordnung zu bringen und glückliche Klärungen herbeizuführen. Gehen Sie nachmittags optimistisch auf andere zu!

Horoskop morgen: Skorpion

Zwingen Sie sich vormittags zur Sorgfalt. Bedenken Sie bei allem, was Sie tun, auch die Kleinigkeiten. Am späteren Nachmittag beweisen Sie Ihre kreativen Fähigkeiten.

Horoskop morgen: Schütze

Legen Sie morgens partnerschaftliche Differenzen friedlich bei. Mittags droht sonst eine unbequeme Konfrontation. Spekulieren Sie abends nicht auf einen Gewinn!

Horoskop morgen: Steinbock

Man versucht, Sie unter Druck zu setzen. Wirken Sie dem resolut entgegen und sorgen Sie unmissverständlich für klare Verhältnisse. Sie können sich Respekt verschaffen!

Horoskop morgen: Wassermann

Schieben Sie die Verwirklichung eines Vorsatzes nicht auf, auch wenn Sie heute unsicher sind. Je konsequenter und direkter Sie handeln, desto schneller sind Sie wieder zufrieden.

Horoskop morgen: Fische

Nachmittags schaffen Sie es, Harmonie herzustellen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse der Menschen in Ihrer Umgebung ein. Spätabends dürfen Sie sich nicht in Zugzwang bringen lassen.