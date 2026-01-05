Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie
Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!
Horoskop für Dienstag, 6. Januar 2026
Horoskop morgen: Widder
Sie dürfen jetzt nicht versuchen, etwas zu erzwingen. Ein anfänglicher Erfolg wäre gefährdet. Bleiben Sie am frühen Nachmittag sachlich und fair, auch wenn es andere nicht sind.
Horoskop morgen: Stier
Sie bekommen heute die Chance, Ihren Mitmenschen etwas Gutes zu tun. Setzen Sie sich vormittags für ein Ideal ein und kümmern Sie sich um Schwächere!
Horoskop morgen: Zwillinge
Fordern Sie bis zum Abend nicht zu viel von sich und anderen! Sie erreichen nichts, wenn Sie zu viel auf einmal wollen! Abends setzen Sie sich letztlich erfolgreich durch.
Horoskop morgen: Krebs
Für Sie beginnt eine längere Phase des Erfolges und der Zuversicht. Gehen Sie ein vielversprechendes Vorhaben jetzt aktiv an. Setzen Sie sich bis zum späten Abend voll ein!
Horoskop morgen: Löwe
Handeln Sie besonnen, treffen Sie keine übereilten Beschlüsse. Ein verlockendes Angebot, das man Ihnen nachmittags macht, sollten Sie erst noch gründlich prüfen.
Horoskop morgen: Jungfrau
Sie neigen heute dazu, negative Gefühle zu ernst zu nehmen. Seien Sie ein bisschen lockerer! Am frühen Abend dürfen Sie sich nicht zu einem unsinnigen Fehler herausfordern lassen!
Horoskop morgen: Waage
Sie müssen sich durchbeißen. Im Beruf können unvorhergesehene Aufgaben auf Sie zukommen. Stehen Sie zu Ihren Verpflichtungen! Gönnen Sie sich abends etwas Schönes.
Horoskop morgen: Skorpion
Seien Sie heute ruhig etwas misstrauischer. Nicht jeder Vorschlag, den man Ihnen macht, ist durchdacht! Am frühen Nachmittag können Sie eine gezielte Anregung geben.
Horoskop morgen: Schütze
Bis zum frühen Nachmittag haben Sie einen sehr vorteilhaften Einfluss auf andere. Wenn Streitigkeiten aufkommen, können Sie besänftigen. Treten Sie abends bescheiden auf!
Horoskop morgen: Steinbock
Setzen Sie sich heute mit den Gedanken und Sorgen anderer Menschen auseinander. Vormittags können Sie Halt und Hilfe geben. Laden Sie abends jemanden ein, der Sie braucht.
Horoskop morgen: Wassermann
Haben Sie Geduld mit anderen, reagieren Sie nachsichtig auf Fehler. Nachmittags droht ein Fehler aus Eitelkeit. Nutzen Sie den Abend, um Neuigkeiten zu erfahren.
Horoskop morgen: Fische
Sie haben einen guten Tag vor sich! Nutzen Sie den Vormittag, Sie kommen gut bei anderen an und können in der Liebe einen schönen Erfolg haben. Stehen Sie zu Ihren Gefühlen!
