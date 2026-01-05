Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 6. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie dürfen jetzt nicht versuchen, etwas zu erzwingen. Ein anfänglicher Erfolg wäre gefährdet. Bleiben Sie am frühen Nachmittag sachlich und fair, auch wenn es andere nicht sind.

Horoskop morgen: Stier

Sie bekommen heute die Chance, Ihren Mitmenschen etwas Gutes zu tun. Setzen Sie sich vormittags für ein Ideal ein und kümmern Sie sich um Schwächere!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Fordern Sie bis zum Abend nicht zu viel von sich und anderen! Sie erreichen nichts, wenn Sie zu viel auf einmal wollen! Abends setzen Sie sich letztlich erfolgreich durch.

Horoskop morgen: Krebs

Für Sie beginnt eine längere Phase des Erfolges und der Zuversicht. Gehen Sie ein vielversprechendes Vorhaben jetzt aktiv an. Setzen Sie sich bis zum späten Abend voll ein!

Horoskop morgen: Löwe

Handeln Sie besonnen, treffen Sie keine übereilten Beschlüsse. Ein verlockendes Angebot, das man Ihnen nachmittags macht, sollten Sie erst noch gründlich prüfen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie neigen heute dazu, negative Gefühle zu ernst zu nehmen. Seien Sie ein bisschen lockerer! Am frühen Abend dürfen Sie sich nicht zu einem unsinnigen Fehler herausfordern lassen!

Horoskop morgen: Waage

Sie müssen sich durchbeißen. Im Beruf können unvorhergesehene Aufgaben auf Sie zukommen. Stehen Sie zu Ihren Verpflichtungen! Gönnen Sie sich abends etwas Schönes.

Horoskop morgen: Skorpion

Seien Sie heute ruhig etwas misstrauischer. Nicht jeder Vorschlag, den man Ihnen macht, ist durchdacht! Am frühen Nachmittag können Sie eine gezielte Anregung geben.

Horoskop morgen: Schütze

Bis zum frühen Nachmittag haben Sie einen sehr vorteilhaften Einfluss auf andere. Wenn Streitigkeiten aufkommen, können Sie besänftigen. Treten Sie abends bescheiden auf!

Horoskop morgen: Steinbock

Setzen Sie sich heute mit den Gedanken und Sorgen anderer Menschen auseinander. Vormittags können Sie Halt und Hilfe geben. Laden Sie abends jemanden ein, der Sie braucht.

Horoskop morgen: Wassermann

Haben Sie Geduld mit anderen, reagieren Sie nachsichtig auf Fehler. Nachmittags droht ein Fehler aus Eitelkeit. Nutzen Sie den Abend, um Neuigkeiten zu erfahren.

Horoskop morgen: Fische

Sie haben einen guten Tag vor sich! Nutzen Sie den Vormittag, Sie kommen gut bei anderen an und können in der Liebe einen schönen Erfolg haben. Stehen Sie zu Ihren Gefühlen!