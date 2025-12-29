Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 30. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie sind tagsüber enorm leistungsfähig, dürfen sich aber nicht verzetteln. Der späte Abend kann eine erfreuliche Überraschung in der Liebe bringen. Seien Sie offen!

Horoskop morgen: Stier

Erledigen Sie vormittags möglichst alle anstehenden Arbeiten. Sie könnten sonst nachmittags unter Zeitdruck geraten. Lassen Sie sich abends nicht zum Streit herausfordern!

Horoskop morgen: Zwillinge

Unterschwellige Befürchtungen und Ängste sollten Sie heute nicht zu wichtig nehmen. Bleiben Sie beharrlich beim Verfolgen Ihrer Ziele! Abends sehen Sie neue Wege und Möglichkeiten.

Horoskop morgen: Krebs

Sie spüren Aufwind, sollten aber auf Nummer sicher gehen. Sie riskieren zu viel, wenn Sie sich nur von Begeisterung treiben lassen. Bleiben Sie in Ihrer Planung realistisch.

Horoskop morgen: Löwe

Bis Mittag befinden Sie sich noch voll im Aufwind, streben Sie Verbesserungen an! Nachmittags dürfen Sie sich nicht in Nebensächlichkeiten verlieren. Abends maßhalten!

Horoskop morgen: Jungfrau

Vormittags können Sie jemandem aus einer Notlage heraushelfen. Bürden Sie sich aber nicht selbst zu viele Verpflichtungen auf! Drängen Sie sich abends nicht in den Mittelpunkt!

Horoskop morgen: Waage

Sie dürfen mit einigen wohltuenden Überraschungen rechnen. Am späten Vormittag kann man Ihnen ein gutes finanzielles Angebot machen. Abends müssen Sie sachlich sein!

Horoskop morgen: Skorpion

Sie können sich heute gut und erfolgreich entfalten. Zeigen Sie vormittags im Beruf, was Sie können! Handeln Sie nachmittags entschlossener, lassen Sie sich nicht weichmachen.

Horoskop morgen: Schütze

Sie haben einen Tag voller Harmonie vor sich. Machen Sie es sich schön, leisten Sie sich etwas! Gegen Mitternacht sollten Sie dann daran denken, sich langsam zurückzuziehen.

Horoskop morgen: Steinbock

Im Straßenverkehr sollten Sie heute sehr umsichtig sein. Rechnen Sie mit den Fehlern anderer, verhalten Sie sich defensiv! Am Vormittag sind Sie besonders ausdauernd.

Horoskop morgen: Wassermann

Tagsüber sind Sie vielleicht ein bisschen lustlos und stehen manchmal neben sich. Unternehmen Sie nicht zu viel! Abends sollten Sie eine Zusage nicht allzu ernst nehmen.

Horoskop morgen: Fische

Riskieren Sie heute nicht zu viel. Werden Sie nicht leichtsinnig, auch wenn Sie auf den großen Erfolg oder Gewinn hoffen. Sie können viel verlieren, wenn Sie zu hoch pokern!