Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft.

Horoskop für Dienstag, 23. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Ab mittags sollten Sie dem Ruhebedürfnis Ihres Körpers nachgeben. Essen Sie nur leicht, trinken Sie viel Wasser! Abends freuen Sie sich an kleinen, raffinierten Genüssen.

Horoskop morgen: Stier

Sie sind zeitweise übermotiviert und sollten einen Gang zurückschalten. Üben Sie auf andere keinen Druck aus, fordern Sie nicht zu viel! Führen Sie am frühen Abend ein Gespräch.

Horoskop morgen: Zwillinge

In der Partnerschaft und im Umgang mit anderen sollten Sie heute die Harmonie erhalten. Beweisen Sie nachmittags Ihren Teamgeist! Abends haben Sie eine gute Idee.

Horoskop morgen: Krebs

Starten Sie langsam und in aller Ruhe in diesen Tag. Gönnen Sie sich, wenn Sie können, tagsüber immer wieder ein Nickerchen. Sie bauen Ihre Gesundheit heute im Schlaf auf.

Horoskop morgen: Löwe

Sie profitieren heute von einem Kraftüberschuss der anderen, setzen Sie sie vor allem vormittags für sich ein. Öffnen Sie sich nachmittags und abends für neue Ideen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Nachmittags können Sie zusammen mit anderen neue Pläne schmieden und neue Ziele bestimmen. Profitieren Sie von den Stärken der einzelnen Beteiligten, wirken Sie zusammen!

Horoskop morgen: Waage

Hüten Sie sich heute vor Spekulationen. Seien Sie vorsichtig, verschwenden Sie weder Zeit noch Kraft. Nachmittags sollten Sie endlich eine alte Schuld begleichen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie neigen heute dazu, sich in negative Gedanken hineinzusteigern. Reagieren Sie vor allem nachmittags gelassener, wenn Sie sich nicht auf Anhieb durchsetzen können.

Horoskop morgen: Schütze

Sie haben vormittags gute Ideen, setzen sich damit aber kaum durch. Üben Sie bis zum Nachmittag in keiner Weise Druck aus! Sie könnten sich Sympathien auf Dauer verscherzen.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sind heute schnell genervt und sollten sich, vor allem nachmittags und abends, nicht von Launen leiten lassen. Am Abend besteht Unfallgefahr, verhalten Sie sich defensiv!

Horoskop morgen: Wassermann

Stehen Sie heute zu einem gegebenen Wort, beweisen Sie Ihre Zuverlässigkeit! Nachmittags können Sie einen Vorteil erringen, wenn Sie Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen.

Horoskop morgen: Fische

Folgen Sie heute Ihrem Riecher! Es können sich Ihnen vormittags günstige Gelegenheiten zu Gewinnen bieten. Seien Sie aufmerksam! Abends löst sich ein Problem von selbst.