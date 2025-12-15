Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 16. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Überprüfen Sie vormittags ein Vorhaben daraufhin, ob Sie auch gefühlsmäßig dahinterstehen können. Abends sollten Sie Ihrer Familie oder Ihrem Partner mehr Zeit schenken.

Horoskop morgen: Stier

Verlieren Sie sich heute nicht in unwichtigen Kleinigkeiten. Konzentrieren Sie sich auf umfassende, große Fragen. Am frühen Abend haben Sie Gelegenheit, sich zu entfalten.

Horoskop morgen: Zwillinge

Bleiben Sie geduldig und nachsichtig, wenn man Ihrem Tempo nicht folgen kann. Vor allem abends dürfen Sie sich nicht von Vorurteilen leiten lassen. Gewähren Sie Freiräume!

Horoskop morgen: Krebs

Heute brauchen Sie viel Geduld, Sie dürfen sich von anderen nicht reizen lassen. Verscherzen Sie sich keine Sympathien durch überzogene Kritik und übertriebene Forderungen!

Horoskop morgen: Löwe

In der Liebe können Sie jetzt eine positive Entwicklung bewirken. Zeigen Sie Ihrem Partner Ihre Gefühle. Versprechen Sie aber nicht mehr, als Sie auch wirklich halten können.

Horoskop morgen: Jungfrau

Zusammen mit anderen bringen Sie heute am meisten. Sie sollten aber bereit sein, sich auch unterzuordnen. Am späten Nachmittag haben Sie ein schönes Erfolgserlebnis.

Horoskop morgen: Waage

Nutzen Sie die Kraft, die Sie heute haben, um andere zu überzeugen. Suchen Sie vor allem nachmittags das Gespräch, mit ausgereiften Argumenten setzen Sie sich durch.

Horoskop morgen: Skorpion

Engagieren Sie sich heute für andere, man wird Ihren Einsatz würdigen. Machen Sie sich abends mit einem Menschen, dem Sie vertrauen können, Gedanken über Ihre finanzielle Lage.

Horoskop morgen: Schütze

Sie haben heute sehr starke schöpferische Kräfte. Nutzen Sie die Chance zur Verwirklichung einer Idee, die sich Ihnen nachmittags bietet. Gehen Sie abends offen auf andere zu!

Horoskop morgen: Steinbock

Sparen Sie tagsüber Ihre Kräfte, überanstrengen Sie sich nicht! Am Vormittag sollten Sie einer Herausforderung ausweichen. Abends können Sie sich aus einer Bedrängnis lösen.

Horoskop morgen: Wassermann

Legen Sie sich gleich morgens voll ins Zeug, schaffen Sie liegen gebliebene Arbeiten weg! Am Vormittag haben Sie dann Handlungsspielraum und können eine Chance nutzen!

Horoskop morgen: Fische

Sie haben vormittags gute Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Nutzen Sie um die Mittagszeit eine Möglichkeit zum Zusammenwirken. Abends sollten Sie sich schonen.