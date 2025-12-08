Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 9. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Langwierige Grübeleien und trübe Gedanken sollten Sie heute vermeiden. Genießen Sie bewusst die schönen Sonnenseiten, die das Leben auch für Sie bereithält.

Horoskop morgen: Stier

Es kann Ihnen heute schwerfallen, Ihre Gedanken von Gefühlen freizuhalten. Bemühen Sie sich vor allem abends um Sachlichkeit. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Nutzen Sie Ihre Chancen in der Liebe. Gehen Sie offen auf einen Menschen zu, den Sie für sich gewinnen wollen! Der Abend ist ideal für ein schönes Essen zu zweit.

Horoskop morgen: Krebs

Sie müssen sich heute dazu zwingen, auf dem festen Boden der Wirklichkeit zu bleiben. Lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht übers Ohr hauen. Halten Sie Ihr Geld zusammen!

Horoskop morgen: Löwe

Sammeln Sie heute Kraft. Konzentrieren Sie sich fest auf ein bestimmtes Ziel. Suchen Sie abends den Kontakt mit älteren Menschen. Sie bekommen einen hilfreichen Hinweis.

Horoskop morgen: Jungfrau

Nutzen Sie den Vormittag. Sie können andere überzeugen und für Ihre Pläne gewinnen. Nachmittags dürfen Sie nicht zu viel erwarten, man lässt Sie möglicherweise im Stich.

Horoskop morgen: Waage

Sie kommen heute nicht so recht in Form. Beschränken Sie sich auf das Allernotwendigste, fangen Sie möglichst keine neuen Unternehmungen an. Entspannen Sie abends bewusst!

Horoskop morgen: Skorpion

Nutzen Sie die Zeit bis zum Nachmittag intensiv. Sie sehen Chancen zum Weiterkommen! Im weiteren Tagesverlauf kann Unruhe entstehen. Bewahren Sie einen kühlen Kopf!

Horoskop morgen: Schütze

Versuchen Sie vormittags, sich in vielversprechende Projekte anderer einzuklinken. Bringen Sie Ihre Stärken ohne Vorbehalt mit ein. Abends finden Sie in Ruhe zu einer Lösung.

Horoskop morgen: Steinbock

Nehmen Sie ein Angebot an, das man Ihnen vormittags macht. Sie können mit wenig Einsatz viel gewinnen! Am frühen Abend dürfen Sie sich nicht unter Druck setzen lassen.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie können am Vormittag in jeder Hinsicht erfolgreich sein. Suchen Sie die Nähe eines Menschen, der Sie schätzt und fördert! Handeln Sie mittags schnell und entschlossen!

Horoskop morgen: Fische

Kapseln Sie sich tagsüber nicht so sehr ab. Wenn Sie sich missverstanden fühlen, kann ein offenes Wort sehr hilfreich sein. Abends bekommen Sie wieder Oberwasser.