Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Horoskop für Dienstag, 2. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Heute fällt es Ihnen leicht, sich zu konzentrieren und eine Herausforderung kraftvoll zu bewältigen. Bringen Sie Arbeiten hinter sich, die Ihre freie Entfaltung behindern.

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich von anderen nicht irremachen oder provozieren. Bewahren Sie in den Mittagsstunden die Ruhe, wenn man Sie angreifen sollte. Vertrauen Sie mehr auf sich!

Horoskop morgen: Zwillinge

Treffen Sie jetzt eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, wägen Sie nicht zu lange ab! Abends kann ein Freund durch sein Verhalten für Irritationen sorgen.

Horoskop morgen: Krebs

Bis zum Nachmittag sollten Sie noch etwas im Hintergrund bleiben, danach können Sie erfolgreich aufdrehen. Unternehmen Sie abends etwas, Sie haben enorme Power!

Horoskop morgen: Löwe

Bürden Sie sich heute nicht zu viel auf. Lassen Sie Luft in Ihrem Terminplan. Nehmen Sie eine Krise im Beruf zum Anlass umzudenken. Abends sollten Sie sich ausruhen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Dieser Tag ist kritisch für Ihre Gesundheit. Setzen Sie sich möglichst keinem Stress aus. Meiden Sie Menschen, die Sie belasten oder überfordern. Gönnen Sie sich Auszeiten.

Horoskop morgen: Waage

Spannungen lösen sich im Lauf des Vormittages auf. Nachmittags sollten Sie körperlich kürzertreten, Sie sind schnell erschöpft! Den Abend sollten Sie ruhig angehen lassen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich. Den ganzen Tag drohen deshalb überflüssige Auseinandersetzungen mit anderen. Abends sollten Sie sich einen Fehler eingestehen!

Horoskop morgen: Schütze

Sie dürfen heute mit unvermuteter Unterstützung rechnen. Tragen Sie vormittags Ihre neuen Pläne vor! Abends helfen Sie jemandem, Lösungen für brisante Probleme zu finden.

Horoskop morgen: Steinbock

Ihr Körper zeigt es Ihnen heute deutlich, wann Sie mit Ihrer Kraft haushalten sollten. Muten Sie sich vor allem am frühen Abend nicht zu viel zu. Gehen Sie Aufregungen aus dem Weg!

Horoskop morgen: Wassermann

Zeigen Sie einem Menschen, den Sie mögen, Ihre Sympathie! Sie haben die Chance, ihn für sich zu gewinnen! Verwechseln Sie abends Schüchternheit nicht mit Zurückweisung.

Horoskop morgen: Fische

Suchen Sie heute Kontakte! Sie können neue Freunde gewinnen und in der Liebe ist ein neuer, besserer Anfang möglich. Verstecken Sie sich nicht im stillen Kämmerlein!