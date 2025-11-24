Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 25. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Nehmen Sie sich heute Zeit, um neue Ideen zu entwickeln und weiter auszuführen. Machen Sie sich Gedanken über Ihre Unabhängigkeit. Schon abends sehen Sie vieles klarer!

Horoskop morgen: Stier

Ihre Stimmung steigt im Lauf des Tages stetig an, abends können Sie mit Ihrer Zuversicht Berge versetzen. Über Mittag sollten Sie einen anderen Menschen bewusst höflich behandeln.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Ein guter Tag! Morgens haben Sie interessante Einfälle und kommen auf ungewöhnlich einfache Lösungen. Am frühen Nachmittag können Sie eine alte Liebe wieder auffrischen.

Horoskop morgen: Krebs

Bringen Sie noch bis zum frühen Nachmittag anstehende Arbeiten über die Bühne. Abends kann es in der Partnerschaft zu Verwirrungen kommen. Beweisen Sie Entschlusskraft!

Horoskop morgen: Löwe

Sie haben noch bis zum Abend Zeit, überzeugt und kraftvoll Ihr Ding zu machen. Abends müssen Sie mit Ereignissen rechnen, die Sie stören und Ihnen die Konzentration nehmen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Gehen Sie planvoll vor und verlieren Sie sich nicht in unwichtigen Einzelheiten. Lassen Sie sich vor allem vormittags nicht ablenken oder zu Nachlässigkeiten verführen.

Horoskop morgen: Waage

Sie sind jetzt besonders klar und geistig fit. Am Vormittag können Sie einen Plan in die Tat umsetzen. Gehen Sie aber in kleinen Schritten vor und erzwingen Sie nichts!

Horoskop morgen: Skorpion

Morgens sollten Sie sehr realistisch sein. Verlieren Sie sich nicht in Wünschen und Illusionen, Sie könnten sich selbst ins Abseits stellen. Nachmittags bekommen Sie eine Chance.

Horoskop morgen: Schütze

Man kommt Ihnen heute in jeder Hinsicht entgegen. Nutzen Sie den Vormittag, um anderen Menschen Vorschläge zu unterbreiten. Machen Sie es sich nachmittags schön!

Horoskop morgen: Steinbock

Bringen Sie vormittags eine begonnene Arbeit zum Abschluss, um für neue Pläne frei zu werden! Abends können Sie den Kontakt zu einem Menschen herstellen, der Sie fördern kann.

Horoskop morgen: Wassermann

Heute kann es Ihnen immer wieder an Antrieb und Motivation mangeln. Raffen Sie sich aber zumindest vormittags auf und gehen Sie aktiv an die Lösung eines beruflichen Problems.

Horoskop morgen: Fische

Sie müssen eine Schuld begleichen, gewinnen dadurch aber neue Handlungsfreiheit. Erinnern Sie sich am frühen Nachmittag an einen wichtigen Termin, Sie setzen sich durch!