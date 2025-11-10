Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie
Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!
Horoskop für Dienstag, 11. November 2025
Horoskop heute: Widder
Verschwenden Sie keine Energie. Lassen Sie sich nicht zu kraftraubenden Umwegen verführen. Am späteren Abend haben Sie ein Erfolgserlebnis, das Ihnen gute Laune macht.
Horoskop heute: Stier
Nutzen Sie den Vormittag und die Mittagszeit, um ein neues Vorhaben mit Menschen zu besprechen, die Ihnen weiterhelfen können. Abends sollten Sie sich Ruhe gönnen.
Horoskop heute: Zwillinge
Machen Sie es sich zu Hause gemütlich, planen Sie keine besonderen Unternehmungen. Abends sind Sie leicht beeinflussbar und verführbar. Machen Sie keinen Fehler!
Horoskop heute: Krebs
Ringen Sie sich zur Verwirklichung einer Erfolg versprechenden Idee durch, auch wenn Sie bei anderen zunächst auf Widerstand stoßen. Am späteren Vormittag finden Sie einen Ansatz.
Horoskop heute: Löwe
In der ersten Tageshälfte sollten Sie mehr für andere da sein. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie Not sehen. Am späten Abend entwickeln Sie einen Gedanken, der alles verändern kann.
Horoskop heute: Jungfrau
Bis nachmittags sind Sie unkonzentriert und etwas zu stimmungsabhängig. Bringen Sie eine unangenehme Angelegenheit, die Ihre Gedanken besetzt, rasch in Ordnung.
Horoskop heute: Waage
Vormittags sollten Sie sich nicht einschüchtern oder von Ihrer Meinung abbringen lassen. Es wird sich herausstellen, dass Sie richtig lagen! Am Abend sollten Sie einer guten Idee folgen.
Horoskop heute: Skorpion
Sie haben einen sehr guten Tag vor sich. Verwirklichen Sie einen Plan, der Ihnen finanzielle Vorteile bringt! Abends bekommen Sie Hilfe von einem älteren Menschen.
Horoskop heute: Schütze
Schmieden Sie heute Pläne, die mit Ihrem Beruf zusammenhängen. Sie schätzen Ihre Chancen vor allem vormittags optimistisch ein und finden neue Entfaltungsmöglichkeiten.
Horoskop heute: Steinbock
Halten Sie sich heute etwas im Hintergrund, Sie verausgaben sich rascher als gewöhnlich. Über Mittag dürfen Sie eine Ungeschicklichkeit nicht persönlich nehmen.
Horoskop heute: Wassermann
Lassen Sie sich keine Geheimnisse entlocken. Vor allem über die Mittagszeit besteht die Gefahr, dass Sie mehr sagen, als gut ist. Machen Sie sich abends eine schöne Zeit zu zweit!
Horoskop heute: Fische
In der Liebe können Sie nachmittags einen Neuanfang machen. In einer bestehenden Partnerschaft finden Sie zu einer neuen Basis. Machen Sie sich einen Liebesabend zu zweit!
