Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Horoskop für Dienstag, 4. November 2025

Horoskop heute: Widder

Sie haben den ganzen Tag über guten Rückenwind. Verwirklichen Sie ein vielversprechendes Ziel. Abends sollten Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Sie haben gute Ideen!

Horoskop heute: Stier

Setzen Sie heute keine übertriebene Hoffnung in andere, um nicht enttäuscht zu werden. Sie schaden sich mit Handlungen, die unangebrachtem Mitleid entspringen.

Horoskop heute: Zwillinge

Gegen Mittag kann man versuchen, Ihnen ein Geheimnis zu entlocken. Verhalten Sie sich diplomatisch, um nichts zu verraten. Am späten Abend sollten Sie eine Schuld begleichen.

Horoskop heute: Krebs

Fordern Sie bis zum frühen Abend nicht zu viel von sich und anderen! Sie erreichen nichts, wenn Sie zu viel auf einmal wollen! Abends setzen Sie sich letztlich erfolgreich durch.

Horoskop heute: Löwe

Hüten Sie sich heute vor unbedachten Fehlern. Sie sind zeitweise unkonzentriert und etwas nachlässig. Gönnen Sie sich abends Ruhe und Erholung, ziehen Sie sich frühzeitig zurück.

Horoskop heute: Jungfrau

Freuen Sie sich auf einen friedlichen Vormittag! Machen Sie sich eine schöne Zeit, genießen Sie! Am Abend regt Sie ein anderer Mensch dazu an, einen Plan zu entwickeln.

Horoskop heute: Waage

Bis zum frühen Nachmittag müssen Sie mit Widerständen rechnen. Verschieben Sie einen wichtigen Termin! Am späten Abend wirken Sie erfolgreich mit anderen zusammen.

Horoskop heute: Skorpion

Sie haben einen guten, lebhaften Tag vor sich und können viel Spaß haben. Anderen gegenüber sollten Sie allerdings nicht zu unbescheiden auftreten. Gönnen Sie sich abends etwas!

Horoskop heute: Schütze

Sie können sich heute kraftvoll und ausdauernd entfalten. Arbeiten Sie an einem Projekt, durch dessen Verwirklichung Sie mehr Einfluss bekommen. Riskieren Sie abends nichts!

Horoskop heute: Steinbock

Tagsüber fehlt es Ihnen heute immer wieder an Konzentration. Vermeiden Sie vor allem vormittags unnötige Fehler. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, lassen Sie sich Zeit zum Ausruhen.

Horoskop heute: Wassermann

Sie müssen sich heute mit einer Unbequemlichkeit konfrontieren. Bringen Sie eine Sache in Ordnung, durch die Sie bei anderen in Misskredit geraten könnten. Schließen Sie Frieden!

Horoskop heute: Fische

Sie haben einen Erfolg versprechenden Tag vor sich. Nutzen Sie vor allem die Mittagsstunden, um ein wichtiges Vorhaben voranzutreiben. Am frühen Abend schaffen Sie sich Freiraum.