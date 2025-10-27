Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 28. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder

Entspannte Stimmung bis zum Abend. Nutzen Sie heute die Freiräume, die Ihnen bleiben, weil andere mit sich selbst beschäftigt sind. Der Abend bringt anregende Gespräche.

Horoskop heute: Stier

Sie können heute Ihre Stellung ausbauen und Ihre Qualitäten herausstellen. Vormittags erledigen Sie eine schwierige Aufgabe fast mühelos. Halten Sie abends maß!

Horoskop heute: Zwillinge

Vormittags können Sie einen Fortschritt bewirken. Suchen Sie Gleichgesinnte, die Ihnen helfen. Nachmittags und abends ist es friedlich. Freuen Sie sich an den schönen Dingen!

Horoskop heute: Krebs

Morgens dürfen Sie sich nicht verzetteln oder in Illusionen verlieren. Planen und handeln Sie kühl! Nachmittags und abends bieten sich immer wieder Gelegenheiten zum Ausspannen.

Horoskop heute: Löwe

Versuchen Sie vormittags nicht, Ihr Glück zu erzwingen. Warten Sie in Ruhe auf den richtigen Moment zum Handeln. Treffen Sie spätabends keine wichtigeren Entscheidungen.

Horoskop heute: Jungfrau

Verderben Sie sich diesen Tag nicht durch Ihre eigene Unentschlossenheit. Nehmen Sie an einer Unternehmung teil, auch wenn Sie wenig Lust haben. Es wird dann doch sehr nett.

Horoskop heute: Waage

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und kommen schneller unter Stress. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, um nicht in Zeitdruck zu geraten. Frühabends nichts übereilen!

Horoskop heute: Skorpion

Konzentrieren Sie sich vormittags auf wichtige berufliche Aufgaben. Nachmittags verlieren Sie leicht den Faden, gehen Sie nach Plan vor! Kontrollieren Sie abends Ihre Eifersucht.

Horoskop heute: Schütze

In der ersten Tageshälfte haben Sie Chancen in der Liebe. Wenn es in Ihrer Partnerschaft kriselt, sollten Sie versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Gönnen Sie sich einen lustvollen Abend!

Horoskop heute: Steinbock

Eine schwierige Stimmung. Den ganzen Tag über kann es zu Störungen kommen, andere laden unkontrollierte Aggressionen ab. Über Mittag liegt es an Ihnen, Frieden zu stiften.

Horoskop heute: Wassermann

Lassen Sie sich vormittags nicht von anderen Leuten entmutigen. Es besteht die Gefahr, dass hinterlistig Zweifel in Ihnen gesät werden. Halten Sie Abstand zu negativen Menschen!

Horoskop heute: Fische

Meiden Sie heute Menschen, die Sie ängstigen oder verunsichern. Schieben Sie die Verwirklichung größerer Vorhaben noch etwas auf. Sie könnten sich in Irrtümern verrennen.