Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 21. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Versuchen Sie heute nur nicht, etwas zu erzwingen. Am späteren Vormittag kommt man Ihnen von selbst entgegen! Nachmittags dürfen Sie eine Absage nicht persönlich nehmen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ein gutes Miteinander am Vormittag! Führen Sie ein gemeinsames Vorhaben durch, Sie haben rasche Erfolge. Am frühen Nachmittag sollten Sie einem Gerücht keinen Glauben schenken.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nehmen Sie heute besondere Rücksicht auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer. Nachmittags sollten Sie Standfestigkeit beweisen, wenn ein anderer Schwäche zeigt.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben einen guten Tag vor sich, wenn Sie sich auf sich selbst verlassen. Rechnen Sie nicht zu sehr mit der Unterstützung durch andere. Bleiben Sie spätabends gelassen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Über Mittag und am frühen Nachmittag darf schlechte Laune nicht zum Streit führen. Verhalten Sie sich abwartend! Der Abend kann unverhoffte Liebesfreuden bringen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Beteiligen Sie sich vormittags an einer gemeinsamen Planung, bringen Sie Ihre Anregungen, aber auch ihre Bedenken vor. Nehmen Sie abends einem Konflikt die Spitze.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie müssen heute damit rechnen, dass Sie von anderen psychisch unter Druck gesetzt werden. Nachmittags sollten Sie sehr gelassen bleiben. Weichen Sie Streitigkeiten aus!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie beweisen heute eine enorme emotionale Entschlossenheit und können andere in Ihrem Sinn beeinflussen. Versuchen Sie, Mitstreiter für ein Projekt zu finden, das Ihnen wichtig ist.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

In der Partnerschaft sollten Sie heute wissen, was Sie wollen. Sie könnten sonst vormittags in einen Gewissenskonflikt geraten. Abends sollten Sie eine gute Idee nicht zerreden.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Handeln Sie heute umsichtig, weichen Sie möglichen Konflikten aus. Zum Abend hin verstärkt sich die Gefahr von Auseinandersetzungen. Gehen Sie auf Provokationen nicht ein.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Halten Sie heute Abstand zu negativen Menschen. Es droht Ihnen sonst die Verwicklung in Schwierigkeiten, die Sie gar nichts angehen. Handeln Sie abends besonnen und abwartend.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Treffen Sie keine Entscheidungen. Sie müssen damit rechnen, dass sich die äußeren Umstände ändern. Lehnen Sie sich gegen vermeintliche oder echte Beschränkungen nicht zu sehr auf.