Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Horoskop für Dienstag, 14. Oktober 2025

Horoskop für Dienstag, 14. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie laufen Gefahr, Ihre Ziele aus den Augen zu verlieren. Lassen Sie sich nicht auf einen Irrweg locken! Halten Sie eine schwierige Situation durch, ohne erzwungen zu handeln.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Halten Sie sich derzeit etwas im Hintergrund, nehmen Sie sich die Zeit zur Erholung, die Sie brauchen. Am späten Abend sollten Sie einem guten Vorsatz treu bleiben!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Leisten Sie sich heute keine Anmaßung, begegnen Sie anderen Menschen mit dem ihnen gebührenden Respekt. Vor allem abends drohen sonst heftige Zusammenstöße.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

In der Partnerschaft sollten Sie in der kommenden Zeit viel Verständnis zeigen und Wärme geben. Öffnen Sie sich abends für die kleinen und großen Sorgen anderer Menschen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nachmittags bekommen Sie starken Aufwind. Sie setzen sich in einer für Sie wichtigen Streitfrage durch. Abends sind Sie überlegen, sollten es sich aber nicht anmerken lassen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie schaffen es heute, in Ihrer Familie und Partnerschaft Harmonie zu erzeugen. Haben Sie ein offenes Ohr, wenn jemand Ihren Rat sucht. Ihre Besonnenheit macht Sie anziehend!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie tendieren heute dazu, Krisen aufzubauschen. Gehen Sie auf die Friedensangebote anderer ein. Mit einem Geschenk zeigen Sie jemandem, dass Sie ihn mögen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nutzen Sie den Auftrieb, den Sie heute haben, um sich aktiv zu verwirklichen. Bis zum frühen Nachmittag müssen Sie keine Hindernisse scheuen. Üben Sie abends keinen Zwang aus.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Bringen Sie sich nicht selbst in Zugzwang. Gehen Sie bis nachmittags eventuellen Schwierigkeiten früh aus dem Weg, übernehmen Sie nicht zu viel Verantwortung.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ihr Engagement kann jetzt am Widerstand anderer scheitern. Versuchen Sie dann nicht, etwas zu erzwingen. Nachmittags sollten Sie fair sein, auch wenn es andere nicht sind.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie können ein persönliches Ideal ganz praktisch umsetzen. Wirken Sie um die Mittagszeit auf einen anderen Menschen ein, zeigen Sie deutlich, dass Sie es ernst meinen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie neigen gerade dazu, zu schnell zu viel zu wollen. Das kann in der Liebe gut gehen, im Beruf würde es aber sicher zu Irritationen führen. Schalten Sie einen Gang zurück.