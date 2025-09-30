Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 30. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Ein schwieriger Tag für Geschäfte und Verhandlungen. Sagen Sie nichts zu, verlieren Sie sich nicht in Spekulationen. Lassen Sie sich am späten Abend nicht zum Streit herausfordern.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben heute eine besonders starke, ausgleichende Kraft, die Sie auch zum Wohle anderer einsetzen sollten. Nachmittags dürfen Sie mit einer glücklichen Wende rechnen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Grenzen Sie sich frühzeitig ab. Am späten Vormittag können Sie jemandem einen großen Gefallen tun, wenn Sie ihm bei einer Arbeit helfen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben einen ruhigen Tag vor sich und schaffen, was Sie sich vorgenommen haben. Investieren Sie Geduld in die Lösung eines anstehenden Problems. Es lohnt sich!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Der Vormittag verläuft unauffällig. Ab dem frühen Nachmittag bekommen Sie wieder Aufwind. Setzen Sie Ihre Kreativität ein! Am späten Abend harmonieren Sie mit anderen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Die Träume der letzten Nacht können hilfreich für Sie sein. Lassen Sie sich morgens ein bisschen Zeit, um sie zurückzuholen. Richten Sie sich nach den gewonnenen Erkenntnissen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie müssen heute mit Spannungen rechnen. Bleiben Sie vor allem in Ihrer Partnerschaft geduldig. Lassen Sie die Menschen in Ihrer Umgebung an Ihren Gedanken teilhaben.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Machen Sie sich einen schönen Tag! Sie dürfen auf ein harmonisches Miteinander mit anderen hoffen. Nehmen Sie eine Verstimmung am späten Nachmittag nicht zu ernst.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Holen Sie heute aufgeschobene Arbeiten nach. Bis zum frühen Nachmittag haben Sie viel Energie und schaffen rasch, was Sie sich vorgenommen haben. Bleiben Sie abends standhaft.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Am späten Vormittag droht eine kleine Turbulenz. Reagieren Sie dann flexibel, beharren Sie nicht stur auf einem Vorsatz. Am frühen Nachmittag verwirklichen Sie eine Idee.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Treffen Sie morgens eine Entscheidung, die Ihr berufliches Weiterkommen betrifft. Achten Sie aber darauf, dass Sie den Lohn für zusätzliche Mühen sofort bekommen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nachmittags und abends sind Sie heute am stärksten motiviert und können sich mit Kraft und Ausdauer einsetzen. Bringen Sie Arbeiten ohne großes Zögern über die Bühne!