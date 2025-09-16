Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 16. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Ängste, Befürchtungen und das Gefühl der Bedrängnis könnten Sie zu unüberlegten Handlungen verleiten. Warten Sie ab! Handeln Sie nur, wenn die Folgen Ihres Tuns klar sind!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben einen sehr guten Tag vor sich. Nutzen Sie vor allem den Nachmittag, um Ihren Zielen näherzukommen. Eine neue Unternehmung, die Sie spätabends starten, gelingt.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Geben Sie vormittags anderen Menschen das Gefühl, dass Sie sich mit ihren Plänen identifizieren. Nachmittags hilft Ihre Besonnenheit, unnötige Fehler zu vermeiden.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie sich heute nicht von anderen Menschen ausbremsen. Über Mittag setzen Sie Ihre Wünsche auf diplomatische Weise durch. Gehen Sie abends auf einen Kompromiss ein.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Bringen Sie vormittags unangenehme Aufgaben rasch hinter sich. Suchen Sie abends Kontakt zu Menschen, mit deren Hilfe Sie ein technisches Problem lösen können.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Werden Sie heute aktiv, versuchen Sie, Ihr Glück aus eigener Kraft zu erreichen. Es können Ihnen dann heute eigenartige Glücksfälle dabei helfen, zu Ihrem Ziel zu kommen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sind heute besonders reizbar und neigen dazu, andere zu schnell zu kritisieren. Haben Sie Geduld! Am frühen Nachmittag müssen Sie sonst mit Aufregung rechnen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nutzen Sie den Tag für Planungen. Setzen Sie sich mit anderen zusammen und entwickeln Sie ein Konzept, durch das Sie auf Dauer finanziell unabhängiger werden.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Tagsüber sollten Sie im Gespräch mit anderen jede Übertreibung vermeiden. Stellen Sie Ihre Lage realistisch dar! Am Abend finden Sie einen vernünftigen, längerfristigen Ansatz.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Genießen Sie diesen Tag! Sie sind emotional ausgeglichen und optimistisch gestimmt. Sie können den Kontakt zu einem Menschen herstellen, der Ihnen weiterhelfen kann.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Die Unbeständigkeit Ihres Partners kann Sie heute immer wieder irritieren. Führen Sie, um Klarheit zu bekommen, am Abend ein Gespräch, in dem Sie ein Bekenntnis fordern.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Es kann lohnend für Sie sein, einem spontanen Impuls zu folgen. Greifen Sie entschlossen zu, wenn Sie Chancen erkennen, halten Sie sie fest! Abends haben Sie Chancen in der Liebe!