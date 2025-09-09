Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 9. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Setzen Sie Ihre Kräfte heute gezielt ein, verausgaben Sie sich nicht zu früh. Fühlen Sie sich nicht für alles verantwortlich. Machen Sie sich einen schönen Abend.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Gehen Sie derzeit bei allem, was Sie machen, methodisch vor. Kleine Schritte bringen Sie sicherer zu Ihrem Ziel. Am frühen Abend sollten Sie einem Gespräch nicht ausweichen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie sind heute gesundheitlich nicht voll auf der Höhe und sollten sich etwas schonen. Meiden Sie vor allem nachmittags ungewohnte Belastungen. Setzen Sie sich keinem Stress aus.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie sollten schädliche Substanzen Ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit zuliebe meiden. Essen Sie nur leicht, verschaffen Sie sich hin und wieder etwas Bewegung.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags können Sie sich voll ins Zeug legen. Besonders erfolgreich sind Sie im Zusammenwirken mit anderen. Suchen Sie abends Kontakt zu anderen, tauschen Sie sich aus!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Ein vielversprechender Tag! Treffen Sie Entscheidungen, schließen Sie Verträge oder orientieren Sie sich neu. Besonders gut ist der frühe Abend, man kommt Ihnen entgegen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Erfüllen Sie sich heute einen Herzenswunsch. Sie sind im Moment besonders schnell zu beeindrucken und freuen sich an allem Schönen und an allen Genüssen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nutzen Sie heute Ihr psychologisches Geschick. Vor allem vormittags sind andere offen für Ihren Einfluss. Am späten Nachmittag sollten Sie nicht versuchen, Nähe zu erzwingen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Heute erkennen Sie blitzartig, wie Sie weitermachen müssen, um einen Durchbruch zu schaffen. Handeln Sie entschlossen, man kann Ihnen nicht viel entgegenstellen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Machen Sie heute anderen keine Vorwürfe für ein Versagen. Versuchen Sie, Verständnis zu entwickeln! Am späten Vormittag sollten Sie nicht zu viel von sich selbst fordern.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben jetzt die Kraft, einen Anfang zu machen. Nutzen Sie den Vormittag, um einen Kontakt zu knüpfen oder ein Vorhaben zu beginnen. Am Abend haben Sie einen schnellen Erfolg.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie sollten sich jetzt nicht zu emotional verhalten, es besteht die Gefahr, dass Sie nicht verstanden werden. Schütteln Sie Bindungen aus der Vergangenheit ab, machen Sie sich frei!