Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 26. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bringen Sie heute in aller Ruhe in Ordnung, was in den letzten Tagen durcheinandergeraten ist. Am späten Abend kommt Ihre gute Laune zurück. Sie haben ein anregendes Gespräch!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Im Austausch mit anderen entstehen heute Gedanken und Pläne, die Ihnen langfristige Vorteile bringen. Vormittags gibt Ihnen ein Freund eine unerwartete Anregung.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ein kraftvoller, erfolgreicher Tag erwartet Sie. In den Mittagsstunden sollten Sie Ihren Einfluss auf andere ausspielen. Suchen Sie abends Kontakt zu einem alten Freund.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Heute können Sie eine begonnene Arbeit erfolgreich abschließen. Nutzen Sie den frühen Nachmittag, um Ihre berufliche Stellung abzusichern. Übernehmen Sie eine neue Aufgabe.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Machen Sie vormittags Ordnung, verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre laufenden Angelegenheiten. Am Abend sollten Sie nicht diskutieren! Ein Streit könnte ausarten.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Verschieben Sie Wichtiges auf einen späteren Zeitpunkt, fangen Sie heute nichts Neues an. Gesundheitlich sollten Sie noch vorsichtig sein. Überlasten Sie sich nicht!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nehmen Sie eine unangenehme Situation am Vormittag zum Anlass, sich neu zu orientieren! Knüpfen Sie nachmittags einen Kontakt, durch den Sie sich Förderung erhoffen dürfen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie haben einen harmonischen Tag vor sich und können sehr gute Leistungen bringen. Es fällt Ihnen heute leicht, andere zu überzeugen. Nutzen Sie Ihren Einfluss besser!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nehmen Sie sich vormittags Zeit, um Absprachen zu machen und Kontakte zu knüpfen. Vermeiden Sie im Gespräch aber Übertreibungen! Um die Mittagszeit haben Sie eine gute Idee!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Man kann heute versuchen, Sie mit übertriebenen Versprechungen zu ködern. Lassen Sie sich auf nichts ein! Nachmittags und abends haben Sie Vorteile durch Freunde.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Halten Sie sich bis zum späteren Nachmittag im Hintergrund, übernehmen Sie sich nicht! Abends sind Sie besonders konzentriert und können ein schwieriges Problem lösen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Es kann Ihnen heute schwerfallen, eine emotionale Verbindung zu anderen aufzubauen. Komplizieren Sie abends einen Vorfall nicht unnötig, bauen Sie Spannungen ab!