Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 28. April 2026

Horoskop morgen: Widder

Konzentrieren Sie sich heute gut, lassen Sie sich nicht von unklaren Gedanken in einen Strudel ziehen! Abends haben Sie ein Erlebnis, das Ihnen einen Willensimpuls gibt.

Horoskop morgen: Stier

Widerspruch und Widerstand vertragen Sie heute schlecht. Dennoch sollten Sie kompromissbereit sein, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Überfordern Sie niemanden!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Powern Sie sich in der ersten Tageshälfte nicht aus, teilen Sie sich Ihre Kraft klug ein. Am Nachmittag müssen Sie sich einer anstrengenden Herausforderung gewachsen zeigen.

Horoskop morgen: Krebs

Heute ist nicht Ihr Tag. Sie kommen nur schwer in die Gänge und sind weniger leistungsfähig als sonst. Erledigen Sie nur das Wichtigste, das aber dafür besonders sorgfältig!

Horoskop morgen: Löwe

Gehen Sie vormittags auf einen Kompromiss ein, den man Ihnen anbietet, auch wenn er Ihnen Mühe bereitet. Nachmittags finden Sie innerlich zur Ruhe. Genießen Sie den Abend.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie können heute von der Sachkenntnis und Sorgfalt anderer Menschen profitieren. Schauen Sie sich gute Tricks ab! Vormittags braucht man Ihre tatkräftige Unterstützung.

Horoskop morgen: Waage

Vor allem vormittags haben Sie starken Auftrieb und verwirklichen rasch, was Sie sich vorgenommen haben. Setzen Sie sich über Hindernisse hinweg! Genießen Sie abends die Liebe!

Horoskop morgen: Skorpion

Sie befinden sich im Aufwind! Nachmittags und abends können Sie Ihre Vorstellungen verwirklichen und dürfen eine wirksame Förderung erwarten. Sie haben Glück!

Horoskop morgen: Schütze

Lassen Sie sich heute in nichts verwickeln. Bürden Sie sich nichts auf, was Sie in Ihrer Freiheit beschränken würde. Wirken Sie am Abend positiv auf Ihren Partner ein!

Horoskop morgen: Steinbock

Morgens und vormittags können schon aus kleinen Ursachen Konflikte entstehen. Halten Sie lieber etwas Abstand. Abends sollten Sie sich nicht voreilig festlegen.

Horoskop morgen: Wassermann

Bis zum Nachmittag sollten Sie sich möglichst zurückziehen. Sie sind extrem beeinflussbar und könnten zu Fehlern verleitet werden. Zum Abend hin gewinnen Sie an Widerstandskraft.

Horoskop morgen: Fische

Sie entdecken neue Wege zur Verwirklichung eines Vorhabens. Ein optimistischer Mensch hilft Ihnen dabei nachmittags selbstlos weiter. Gehen Sie mit Ihren Plänen nach außen!