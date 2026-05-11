Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 12. Mai 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie können sich einen Vorsprung sichern, wenn Sie heute Verantwortung übernehmen! Nachmittags sollten Sie es nicht zu ernst nehmen, wenn jemand unfreundlich zu Ihnen ist.

Horoskop morgen: Stier

Sie neigen dazu, zu viel von sich selbst und anderen zu fordern. Legen Sie die Messlatte nicht zu hoch! Am späten Abend können Sie intensive Erlebnisse in der Liebe haben.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Der Vormittag ist wie dazu geschaffen, gemütlich zu Hause herumzuwursteln. Abends sollten Sie Ihrem Partner etwas entgegenkommen. Seien Sie kein Spielverderber!

Horoskop morgen: Krebs

Sie dürfen sich heute nicht überschätzen. Bleiben Sie im Umgang mit anderen bescheiden, zwingen Sie niemanden zu einem Bekenntnis. Es könnte anders ausfallen, als Sie erwarten.

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Horoskop morgen: Löwe

Sie neigen heute dazu, sich in negativen Gedanken zu verlieren. Nehmen Sie kleine Störungen von außen nicht zu ernst. Abends lösen sich Spannungen in Luft auf.

Horoskop morgen: Jungfrau

Schaffen Sie sich heute den Freiraum, den Sie brauchen, um Ihren Liebhabereien nachzugehen. Der Abend kann Ihnen großen Genuss und Freude bringen.

Horoskop morgen: Waage

Machen Sie Nägel mit Köpfen. Zaudern Sie nicht, wägen Sie nicht zu lange ab! Sie können heute eine Chance bekommen, die Sie ein großes Stück nach vorn bringt!

Horoskop morgen: Skorpion

Es kann Ihnen jetzt schwerfallen, bei der Sache zu bleiben. Leisten Sie sich vormittags keine unnötigen Fehler. Am späten Abend finden Sie die nötige Entspannung.

Horoskop morgen: Schütze

Lassen Sie sich morgens und vormittags von der allgemeinen Hektik nicht anstecken. Schon gegen Mittag bekommen Sie dann den Lohn für Ihren Einsatz und Ihre Beständigkeit!

Horoskop morgen: Steinbock

In den Mittagsstunden kann Uneinigkeit aufkommen. Bestehen Sie nicht unter allen Umständen auf der Einlösung eines Versprechens. Seien Sie in der Partnerschaft tolerant.

Horoskop morgen: Wassermann

Vorsicht! Sie dürfen sich heute nicht leichtsinnig verhalten oder überschätzen. Vormittags wäre ein massiver Reinfall die Folge. Abends verliert, wer unbedingt Recht behalten will.

Horoskop morgen: Fische

Schützen Sie sich vor Menschen, die Sie manipulieren möchten. Lassen Sie sich nicht ausnutzen! Abends sollten Sie unerschrocken Ihre ehrliche Meinung vertreten.