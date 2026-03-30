Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 31. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Etwas Sport oder Bewegung wirkt heute besonders günstig auf Sie. Dabei sollten Sie allerdings nicht übertreiben. Halten Sie abends maß beim Essen und Trinken.

Horoskop morgen: Stier

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und empfinden schon kleine Übertretungen anderer als persönlichen Angriff. Bleiben Sie vor allem abends gelassen, weichen Sie Streit aus!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben auch heute noch kräftigen Auftrieb. Gehen Sie vormittags daran, eine gute Idee weiter auszufeilen. Am frühen Nachmittag erfahren Sie wichtige Neuigkeiten.

Horoskop morgen: Krebs

Mit Entschiedenheit und Zielgerichtetheit können Sie heute Ihre Vorhaben verwirklichen. Nachmittags erkennen Sie intuitiv eine Chance. Handeln Sie mehr aus dem Bauch heraus!

Horoskop morgen: Löwe

Tagsüber können sich Ihnen gute geschäftliche und finanzielle Gelegenheiten bieten. Der Abend wird nach einem möglicherweise heftigen Seelengewitter später noch harmonisch.

Horoskop morgen: Jungfrau

In den nächsten Tagen kann Zeitdruck entstehen, wenn Sie heute nicht vorbeugen. Bereiten Sie anstehende Unternehmungen sehr gut vor, planen Sie Verzögerungen mit ein.

Horoskop morgen: Waage

Lassen Sie sich von der Unbefangenheit, mit der Ihnen andere begegnen, nicht verwirren. Beteiligen Sie sich an gemeinsamen Unternehmungen, kapseln Sie sich nicht ab!

Horoskop morgen: Skorpion

In der ersten Tageshälfte sollten Sie anderen Menschen gegenüber großzügig sein, auch finanziell. Abends können Sie in Ihrer Partnerschaft einen positiven Wandel bewirken.

Horoskop morgen: Schütze

Vormittags haben Sie die Möglichkeit, Harmonie und gute Stimmung zu erzeugen. Suchen Sie das Gespräch, gehen Sie von sich aus einen Schritt auf andere zu.

Horoskop morgen: Steinbock

Morgens müssen Sie mit Widerständen rechnen. Verschieben Sie wichtige Arbeiten auf den Nachmittag! Abends bleibt es ruhig, Sie können mit anderen ins Gespräch kommen.

Horoskop morgen: Wassermann

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihnen heute der rechte Antrieb fehlt. Am späten Nachmittag sollten Sie tolerant sein, wenn andere Menschen eigene Wege gehen wollen.

Horoskop morgen: Fische

Ein Wunsch kann sich heute unerwartet erfüllen. Nehmen Sie am späten Vormittag ein Angebot ruhig an. Halten Sie abends die Augen offen, Sie können eine Chance bekommen.