Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Horoskop für Dienstag, 10. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Nutzen Sie den Vormittag, um Verabredungen zu treffen. Am frühen Nachmittag ergibt sich für Sie die Möglichkeit, eine Belastung loszuwerden. Begleichen Sie eine alte Schuld!

Horoskop morgen: Stier

Nach einem aufreibenden Vormittag beruhigt sich die Stimmung zum Abend hin zunehmend. In Ihrer Partnerschaft können Sie sich einen großen Schritt näherkommen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben einen ruhigen Tag vor sich, nur über Mittag müssen Sie geduldig bleiben. Am späten Abend kann bei einer Begegnung unvermittelt starke Anziehung entstehen.

Horoskop morgen: Krebs

Für Sie beginnt eine Phase des Erfolgs und der Zuversicht. Gehen Sie ein vielversprechendes Vorhaben jetzt aktiv an. Setzen Sie sich bis zum späten Abend voll ein!

Horoskop morgen: Löwe

Versuchen Sie, sich an Ihre Träume der Nacht zu erinnern und Kraft aus ihnen zu schöpfen. Verabreden Sie sich am Nachmittag. Sie können einen schönen Liebesabend haben.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie erkennen heute, wie Sie einen Durchbruch erreichen können. Sie dürfen aber nicht versuchen, etwas zu erzwingen. Warten Sie, bis ein Widerstand von selbst geringer wird.

Horoskop morgen: Waage

Nehmen Sie sich für die Zeit bis zum frühen Nachmittag nicht zu viel vor, sparen Sie Ihre Kraft. Bleiben Sie ruhig und besonnen, wenn andere Streit suchen. Der Abend wird ruhig.

Horoskop morgen: Skorpion

Tagsüber können sich vorhandene Spannungen immer weiter aufbauen. Am Abend besteht die Gefahr, dass es dann einen großen Knall gibt. Versuchen Sie, früh auszugleichen!

Horoskop morgen: Schütze

Sie können auf einen guten Tag hoffen. Übernehmen Sie sich aber nicht! Vor allem nachmittags haben Sie vielfältige Chancen, erfolgreich zu wirken. Sparen Sie sich Kraft auf!

Horoskop morgen: Steinbock

Vormittags dürfen Sie nicht beleidigt sein, wenn Ihnen andere nicht bedingungslos folgen. Versuchen Sie nicht, Psychodruck auszuüben. Machen Sie abends keine Versprechungen.

Horoskop morgen: Wassermann

Bis zum frühen Nachmittag können Sie gut mit anderen zusammenwirken und gemeinsame Ziele verwirklichen. Geben Sie Ihrem Partner abends viel Verständnis und Zuneigung.

Horoskop morgen: Fische

Weichen Sie heute Aufregungen aus! Sie würden sich zu sehr in negative Gedanken hineinsteigern und würden sich schwächen. Verschieben Sie Wichtiges auf einen späteren Zeitpunkt.