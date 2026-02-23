Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie
Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!
Horoskop für Dienstag, 24. Februar 2026
Horoskop morgen: Widder
Reagieren Sie rasch, wenn sich eine gute Gelegenheit zu einem Karriereschritt bietet. Am Nachmittag sollten Schnäppchenjäger das Portemonnaie bereit halten.
Horoskop morgen: Stier
Sie können heute eine Chance bekommen, die finanziell lohnend ist. Halten Sie vor allem am Vormittag die Augen offen! Nutzen Sie den Abend für ein Gespräch mit Ihrem Partner.
Horoskop morgen: Zwillinge
Lassen Sie sich heute nicht nervös machen. Andere können mit einer Vielzahl von Ideen und Plänen zu Ihnen kommen. Das Wenigste davon hat aber Substanz.
Horoskop morgen: Krebs
Am Vormittag müssen Sie mit Gegenwind rechnen. Bleiben Sie geduldig am Ball. Am Abend lockert sich die Stimmung auf. Sie können wichtige Kontakte knüpfen.
Horoskop morgen: Löwe
Am Morgen sind Sie sehr leistungsfähig. Arbeiten Sie im Team, es geht dann noch schneller voran. Am späten Abend müssen Sie einen wichtigen Beschluss fassen.
Horoskop morgen: Jungfrau
Achten Sie heute auf Ideen, die Ihnen unterbreitet werden. Einige von Ihnen sind es wert, genauer durchdacht und auf Anwendbarkeit geprüft zu werden.
Horoskop morgen: Waage
Sie sollten heute möglichst viel vom Tisch bringen, um sich Freiräume für die kommenden Tage zu schaffen! Nehmen Sie Liebeskummer am Mittag nicht so ernst.
Horoskop morgen: Skorpion
Nutzen Sie den Tag, um mehr Eigenverantwortung für sich zu übernehmen! Krempeln Sie die Ärmel hoch! Sie können sich aus eigener Kraft unabhängiger machen.
Horoskop morgen: Schütze
Sie müssen heute die Absichten Ihrer Konkurrenten immer im Blick haben. Sie sollten ihnen immer einen Schritt voraus sein. Abends wartet ein kleines Abenteuer.
Horoskop morgen: Steinbock
Beugen Sie gesundheitlichen Schwächen vor. Bewegung und Vitamine sind auch für Sie wichtig. Am Abend laufen Sie zu guter Form auf. Unternehmen Sie noch etwas!
Horoskop morgen: Wassermann
Mit Pedanterie kann man Sie schnell auf die Palme bringen. Lassen Sie kleinliche Mitmenschen einfach links liegen. Am Abend wartet ein nettes Gespräch.
Horoskop morgen: Fische
Nehmen Sie heute Anregungen von anderen an, Sie können Ihnen helfen, sich wirkungsvoller und zufriedenstellender zu entfalten! Ein Treffen am Abend bringt einen Fortschritt!
