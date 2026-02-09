Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 10. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Schaffen Sie heute Ordnung. Vieles ist in der letzten Zeit liegen geblieben. Am Abend haben Sie tolle Ideen. Allerdings hapert es ein wenig bei der Umsetzung.

Horoskop morgen: Stier

Vormittags sollten Sie größere Verantwortung übernehmen. Dies kann sich langfristig finanziell auszahlen. Am Abend sollten Sie gelassen und tolerant bleiben.

Horoskop morgen: Zwillinge

Es fällt Ihnen heute nicht leicht, Ihre Energie zu zügeln. Aber wenn Sie ein Projekt übereilt umsetzen wollen, droht ein Scheitern. Üben Sie sich in Geduld!

Horoskop morgen: Krebs

Suchen Sie morgens das Gespräch, versuchen Sie eine Sache zu bereinigen. Nachmittags und abends sollten Sie sich zur Disziplin zwingen. Achten Sie auf Ihr Wohlbefinden.

Horoskop morgen: Löwe

Starten Sie gemütlich und faul in den Tag. Unternehmen Sie nachmittags etwas. Abends sollten Sie nicht zu viel Geld ausgeben. Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen!

Horoskop morgen: Jungfrau

Führen Sie heute fällige Gespräche, schreiben Sie Briefe! Sie finden derzeit leicht die richtigen Worte und erreichen, was Sie sich vorgenommen haben! Suchen Sie spätabends Ruhe.

Horoskop morgen: Waage

Sie sind tagsüber enorm leistungsfähig, dürfen sich aber nicht verzetteln. Der späte Abend kann eine äußerst erfreuliche Überraschung in der Liebe bringen. Öffnen Sie sich!

Horoskop morgen: Skorpion

Behalten Sie heute den Überblick, auch wenn es sich um Kleinigkeiten dreht. Überstürzen Sie nichts! Nehmen Sie anderen Leuten voreiliges Handeln nicht übel.

Horoskop morgen: Schütze

Mit Ihrem Erfindungsreichtum beschreiten Sie neue Wege, um erfolgreich ein Problem zu lösen. Am späteren Abend sollten Sie einer süßen Verlockung widerstehen.

Horoskop morgen: Steinbock

Der Tag wird turbulent. Vormittags haben Sie nicht den Eindruck, dass Sie vorankommen. Am Nachmittag haben Sie Erfolg, wenn Sie aus dem Hintergrund heraus agieren.

Horoskop morgen: Wassermann

Wenn Sie sich mit ganzer Kraft auf ein festes Ziel konzentrieren, können Sie heute sehr schöne Erfolge haben. Lassen Sie sich vor allem über die Mittagsstunden nicht ablenken!

Horoskop morgen: Fische

Verhalten Sie sich heute sehr gesundheitsbewusst. Meiden Sie Risikofaktoren, soweit es möglich ist. Halten Sie abends maß. Lassen Sie sich nicht zu Ausschweifungen verleiten.