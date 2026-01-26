Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 27. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie können heute einen Kontakt knüpfen, der Ihnen Gewinn bringt. Halten Sie am frühen Nachmittag die Augen offen! Nutzen Sie den späten Nachmittag für ein Gespräch.

Horoskop morgen: Stier

Von einer Idee, die Ihnen morgens kommt, können Sie den ganzen Tag profitieren. Am Nachmittag sollten Sie ein Entgegenkommen würdigen. Verschließen Sie sich nicht!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Suchen Sie gezielt nach Auswegen aus einer Zwangslage. Gegen Abend kann sich eine Krise zwar zuspitzen, Sie haben dann aber schon Ansätze für Ihr Vorgehen bereit.

Horoskop morgen: Krebs

Sie können sich heute etwas schwertun, aus sich herauszugehen. Lassen Sie sich dann nicht bedrängen. Reden Sie nicht über unklare Stimmungen. Schlafen Sie genug!

Horoskop morgen: Löwe

Setzen Sie heute auf Ihre Intuition und handeln Sie vor allem aus dem Gefühl heraus. Nachts träumen Sie. Versuchen Sie, die Inhalte der Träume festzuhalten und zu analysieren.

Horoskop morgen: Jungfrau

Der Plan eines anderen Menschen kann Sie heute zu verstärktem Einsatz anregen. Suchen Sie am späten Nachmittag Kontakt zu einem Menschen, der Sie fördern kann.

Horoskop morgen: Waage

Sie dürfen sich heute nicht in einer Vielzahl von Vorhaben und Ideen verfranzen. Am frühen Nachmittag können Sie einen Erfolg erringen, wenn Sie geistesgegenwärtig sind.

Horoskop morgen: Skorpion

Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn sich andere heute vorwiegend um sich selbst kümmern. Abends müssen Sie mit einer Absage rechnen. Verlassen Sie sich nur auf sich!

Horoskop morgen: Schütze

Kämpfen Sie um eine Erkenntnis, sammeln Sie Informationen, stellen Sie Fragen! Am Abend sollten Sie andere nicht verunsichern. Überlegen Sie sich gut, was Sie sagen!

Horoskop morgen: Steinbock

Grenzen Sie sich diplomatisch ab, wenn andere zu viel von Ihnen wollen. Bürden Sie sich heute nichts auf und lassen Sie sich nichts aufbürden. Erholen Sie sich mal wieder!

Horoskop morgen: Wassermann

Behalten Sie den Überblick, auch wenn es um Kleinigkeiten geht. Übersehen Sie nichts, überstürzen Sie nichts! Nehmen Sie anderen Menschen voreiliges Handeln nicht übel.

Horoskop morgen: Fische

Gehen Sie mehr auf andere ein, auch wenn Sie von deren Nüchternheit und Kritik genervt sind. Abends finden Sie einen unvermuteten Freiraum für sich. Experimentieren Sie!