Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 5. Mai 2026

Horoskop morgen: Widder

Nutzen Sie heute Ihre Fantasie zur Lösung anstehender Probleme, setzen Sie Ihre Kreativität ein! Vor allem vormittags erfassen Sie intuitiv, wie Sie weiterkommen können.

Horoskop morgen: Stier

Heute kann es hoch hergehen. Sie müssen mit Zeitdruck klarkommen. Behalten Sie den Überblick! Nachmittags wird es ruhiger. Wehren Sie sich abends gegen Übergriffe.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Versuchen Sie morgens, sich an Ihre Träume zurückzuerinnern. Sie können wertvolle Anregungen gewinnen. Am frühen Abend geben Sie einem anderen Menschen einen Anstoß.

Horoskop morgen: Krebs

Machen Sie sich vormittags keine Illusionen in Bezug auf andere Menschen, lassen Sie sich nicht einwickeln! Ab dem späteren Nachmittag steigt Ihre Leistungskurve deutlich an!

Horoskop morgen: Löwe

Gönnen Sie sich immer wieder Ruhepausen. Überfordern Sie sich körperlich nicht. Nachmittags sollten Sie sich zu einem Fehler bekennen und einen Schaden wiedergutmachen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Schonen Sie sich tagsüber, muten Sie sich nicht zu viel zu! Ab mittags können Sie ohne großen Aufwand nette Erfolge haben. Abends macht man Ihnen einen interessanten Vorschlag.

Horoskop morgen: Waage

Sie neigen dazu, sich um des lieben Friedens Willen unterzuordnen. Behalten Sie Ihre eigenen Ziele im Auge, verraten Sie Ihre Ideale nicht. Verhalten Sie sich abends besonnen.

Horoskop morgen: Skorpion

Morgens haben Sie guten Aufwind und viel Kraft. Nutzen Sie eine berufliche Chance. Zum Abend hin können Spannungen entstehen. Geduld in der Partnerschaft!

Horoskop morgen: Schütze

Am späten Vormittag bekommen Sie eine Chance in der Liebe. Verstecken Sie sich nicht! Lassen Sie den Tag mit einem schönen Glas Wein zu Hause ausklingen!

Horoskop morgen: Steinbock

Bis zum Mittag befinden Sie sich voll im Aufwind. Streben Sie Verbesserungen an! Nachmittags dürfen Sie sich nicht in Nebensächlichkeiten verlieren. Am Abend sollten Sie maßhalten!

Horoskop morgen: Wassermann

Im Lauf des Vormittages lösen sich Spannungen auf. Nachmittags sollten Sie sich körperlich nicht zu viel zumuten, meiden Sie ungewohnte Anstrengungen! Der Abend bleibt ruhig.

Horoskop morgen: Fische

Ein Zusammentreffen mit älteren Menschen hat langfristig günstige Auswirkungen. Wenn dabei zunächst Konflikte entstehen, sollten Sie diese erst etwas später endgültig lösen.