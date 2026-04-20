Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 21. April 2026

Horoskop morgen: Widder

Es kann hektisch werden! Gehen Sie heute planvoll vor, verlieren Sie sich nicht in unwichtigen Einzelheiten! Über Mittag sollten Sie sich von einem Gerücht nicht beunruhigen lassen.

Horoskop morgen: Stier

Nehmen Sie sich tagsüber immer wieder Zeit, um sich zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Am Abend bekommen Sie einen Energieschub. Nutzen Sie Ihre Wirkung auf andere!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben heute die Chance, aus dem Hintergrund heraus erfolgreich die Fäden zu ziehen. Nutzen Sie vor allem am Abend Ihre Möglichkeiten, andere zu beeinflussen.

Horoskop morgen: Krebs

Frühmorgens und nachmittags haben Sie die meiste Kraft. Am späten Vormittag sollten Sie sich nicht einmischen, wenn andere Ärger haben. Lassen Sie sich abends nicht hereinlegen!

Horoskop morgen: Löwe

Nach einem erfolgreichen Vormittag können sich nachmittags im Hintergrund heftige Spannungen aufbauen. Beugen Sie Zeitdruck vor, lassen Sie sich nicht in die Enge treiben.

Horoskop morgen: Jungfrau

Heute ist nicht Ihr Tag. Tun Sie, was getan werden muss, aber fangen Sie nichts Neues oder Wichtiges an. Blocken Sie ab, wenn man Sie abends in einen peinlichen Streit verwickeln will.

Horoskop morgen: Waage

Sie bekommen die Gelegenheit zu einer Aussprache. Beziehen Sie klar Stellung, haben Sie keine Angst, andere zu verprellen. Man wird Sie gerade wegen Ihrer Offenheit schätzen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie müssen heute mit widersprüchlichen Gefühlen zurechtkommen. Steuern Sie seelischer Unruhe früh entgegen. Lassen Sie sich über Mittag nicht in einen Kampf verwickeln.

Horoskop morgen: Schütze

Verbringen Sie den Tag in einer ruhigen Umgebung. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Seele wieder einmal baumeln zu lassen. Abends bekommen Sie tatkräftige Hilfe durch einen Älteren.

Horoskop morgen: Steinbock

Setzen Sie sich und andere nicht unter Erfolgsdruck. Vormittags sollten Sie in einer beruflichen Angelegenheit eine wohlüberlegte Entscheidung treffen. Fragen Sie einen Freund um Rat!

Horoskop morgen: Wassermann

Sie haben heute immer wieder Gelegenheit, anderen Menschen Gutes zu tun. Verweigern Sie sich nicht, wenn man Sie um einen Gefallen bittet, solange man Sie nicht erpresst.

Horoskop morgen: Fische

Bringen Sie sich nicht leichtfertig in Zugzwang. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht oder nur schwer halten können. Abends bekommen Sie endlich die ersehnte Klarheit.