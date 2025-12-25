Horoskop: So stehen die Sterne am 2. Weihnachtstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 26. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie haben einen guten Tag vor sich. Nur am späten Vormittag dürfen Sie sich nicht aufs Glatteis führen lassen. Gewinnen Sie Zeit, entscheiden Sie erst am frühen Nachmittag.

Horoskop morgen: Stier

Nehmen Sie sich heute etwas zurück. Sie haben weniger Kraft als gewöhnlich. Vermeiden Sie zu üppige Nahrungsmittel. Am späten Abend haben Sie eine wertvolle Erkenntnis.

Horoskop morgen: Zwillinge

Es fällt Ihnen leicht, sich zu konzentrieren und Herausforderungen kraftvoll zu bewältigen. Bringen Sie Arbeiten hinter sich, die Ihre freie Entfaltung behindern und einschränken.

Horoskop morgen: Krebs

Bis Mittag kommen Sie nur schwer in Gang. Starten Sie langsam in den Tag. Nachmittags finden Sie zu Ihrer alten Form zurück. Am späten Nachmittag bekommen Sie eine Chance.

Horoskop morgen: Löwe

Ruhen Sie sich heute mal ein bisschen auf Ihren Lorbeeren aus, genießen Sie Ihre Erfolge! Nachmittags dürfen Sie sich freuen: Sie bekommen guten Lohn für eine gute Leistung.

Horoskop morgen: Jungfrau

Lassen Sie fünf gerade sein und machen Sie sich einen schönen Tag. Gönnen Sie sich etwas Gutes, schauen Sie dabei nicht zu sehr aufs Geld. Der Abend gehört der Liebe!

Horoskop morgen: Waage

Nutzen Sie diesen Tag nach Kräften! Sie können heute in kürzester Zeit erstaunliche Leistungen vollbringen. Abends haben Sie allen Grund, sich auf Ihren Lorbeeren auszuruhen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie bekommen vormittags finanzielle Chancen. Nachmittags sollten Sie vorsichtig sein. Sie neigen dazu, sich zu verspekulieren. Klären Sie abends eine strittige Angelegenheit.

Horoskop morgen: Schütze

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich, den ganzen Tag drohen deshalb überflüssige Konflikte mit anderen. Abends sollten Sie sich einen Irrtum eingestehen!

Horoskop morgen: Steinbock

Sie haben vormittags am meisten Kraft und können erstaunliche Leistungen vollbringen. Beziehen Sie am späten Nachmittag andere Menschen mehr in Ihre Überlegungen mit ein.

Horoskop morgen: Wassermann

Lassen Sie sich heute nicht zu Handlungen hinreißen, die Sie bereuen könnten! Stellen Sie sich über die Situation, bleiben Sie geduldig! Verzeihen Sie einem anderen einen Fehler!

Horoskop morgen: Fische

Sie können heute in der Liebe an ein früheres Glück anknüpfen. Gehen Sie am späteren Nachmittag auf einen anderen Menschen zu! Abends wird es sehr unterhaltsam.