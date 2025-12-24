Horoskop: So stehen die Sterne am 1. Weihnachtstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 25. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Heute sollten Sie fällige Briefe schreiben und Gespräche führen. Spätnachmittags finden Sie zu befriedigenden Kompromissen. Lassen Sie sich abends nicht in einen Kampf verwickeln!

Horoskop morgen: Stier

Sie dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Tag mit positiven Überraschungen freuen. Setzen Sie sich vormittags für die Verwirklichung eines Vorhabens ein, das Ihnen wichtig ist.

Horoskop morgen: Zwillinge

Vormittags sind Sie besonders leistungsfähig. Bringen Sie wichtige Arbeiten noch schnell über die Bühne. Lassen Sie sich spätnachmittags nicht herausfordern, vermeiden Sie Streit.

Horoskop morgen: Krebs

Erwarten Sie keine Sensationen, nicht im Guten und nicht im Schlechten. Konzentrieren Sie sich heute ganz auf ein wichtiges Vorhaben. Sie haben Kraft und Ausdauer.

Horoskop morgen: Löwe

In der Familie kann es heute zu Spannungen kommen. Gehen Sie mehr auf Ihre Mitmenschen ein, haben Sie Geduld! Abends weckt man mit einer neuen Idee Ihr Interesse!

Horoskop morgen: Jungfrau

Am Vormittag dürfen Sie sich nicht von Versprechungen verleiten lassen. Fangen Sie nachmittags jemanden auf, der den Bezug zur Wirklichkeit verloren hat.

Horoskop morgen: Waage

In der Liebe müssen Sie heute ein Hindernis überwinden, allerdings mit Gelassenheit, nicht mit Kampf. Verzeihen Sie einen Fehler, lassen Sie sich nicht zu versteckten Bosheiten hinreißen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie müssen sich bemühen, Ihre Alltagsdinge in Ordnung zu halten. Kommen Sie geduldig Ihren Pflichten nach, auch wenn es langweilig ist. Verschieben Sie größere Pläne.

Horoskop morgen: Schütze

Es kann Ihnen heute schwerfallen, sich zurückzuhalten. Dennoch: Wenn Sie zu früh mit einer Unternehmung beginnen, bauen Sie auf Sand. Haben Sie noch etwas Geduld!

Horoskop morgen: Steinbock

Greifen Sie jemandem in Ihrem Bekanntenkreis unter die Arme. Hilfe ist dringend nötig. Abends sollten Sie misstrauisch werden, wenn man Ihnen das Blaue vom Himmel verspricht.

Horoskop morgen: Wassermann

Unternehmen Sie vormittags nichts Wichtiges. Sie neigen zu voreiligen und unüberlegten Handlungen. Vorsicht auch im Strassenverkehr! Erst abends werden Sie gelassener.

Horoskop morgen: Fische

Sie schaffen einen großen Schritt nach vorn. Geben Sie vor allem vormittags Ihr Bestes, der Lohn wird nicht lange auf sich warten lassen. Reagieren Sie abends nicht zu eifersüchtig.