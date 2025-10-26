Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 27. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder

Sie können heute anderen Menschen dabei helfen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Decken Sie unbegründete Ängste ebenso auf wie unberechtigte Hoffnungen!

Horoskop heute: Stier

Bringen Sie vormittags alle anstehenden Arbeiten hinter sich. Dann können Sie sich völlig entspannen und nur genießen! Schauen Sie abends nicht zu sehr aufs Geld!

Horoskop heute: Zwillinge

ringen Sie bis zum Nachmittag wichtige Vorhaben entschlossen über die Bühne. Gönnen Sie sich am Abend einfach Ruhe oder machen Sie es sich zu zweit gemütlich.

Horoskop heute: Krebs

Heute können kleine Ursachen zu Streit führen. Halten Sie Abstand zu Menschen, die Ihnen auf die Nerven gehen! Lassen Sie sich abends nicht zu einem Fehler hinreißen!

Horoskop heute: Löwe

Sie haben einen aktiven Tag vor sich, der Mond gibt Ihnen viel Kraft! Nutzen Sie vor allem den Vormittag zur Verwirklichung Ihrer Pläne. Weichen Sie abends Streit aus.

Horoskop heute: Jungfrau

Ein ruhiger Tag kommt auf Sie zu. Nutzen Sie ihn, um Kraft zu sammeln und körperliche Beschwerden in den Griff zu bekommen. Abends fassen Sie in großer Klarheit einen Vorsatz.

Horoskop heute: Waage

Setzen Sie morgens einen Gedanken in die Tat um. Sie haben jetzt die Möglichkeit, rasch zu ersten Erfolgen zu kommen und auf Dauer traumhafte Ergebnisse zu erzielen.

Horoskop heute: Skorpion

Der beste Tag der Woche für Sie. Konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste, Sie kommen gut voran! Lassen Sie sich nachmittags nicht überfordern oder unter Druck setzen.

Horoskop heute: Schütze

Vom späten Vormittag bis zum späten Nachmittag drohen Konflikte. Lassen Sie sich nicht zu unangemessener Schärfe hinreißen, zeigen Sie Respekt vor den Gedanken der anderen.

Horoskop heute: Steinbock

Verlassen Sie sich vormittags auf Ihr Gefühl, wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen. Am späten Abend kommen Sie jemandem seelisch unerwartet nahe.

Horoskop heute: Wassermann

Lassen Sie sich vormittags nicht verwirren, halten Sie Ordnung in Ihren Angelegenheiten! Abends haben Sie ein schönes Erfolgserlebnis und entwickeln neue Perspektiven für sich.

Horoskop heute: Fische

Verzweifeln Sie nicht, wenn Sie heute immer wieder auf Hindernisse stoßen. Bleiben Sie gelassen, gehen Sie nicht zu rabiat vor! Am späten Abend entspannen Sie sich.