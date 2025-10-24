Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 24. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Gehen Sie tagsüber offener auf andere zu, kapseln Sie sich nicht ab. Abends kann Ihnen ein Mensch, zu dem Sie Vertrauen haben, bei der Beantwortung einer wichtigen Frage helfen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Was Sie heute wirklich wollen, können Sie schaffen. Am späten Vormittag können Sie eine brisante Lage entschärfen. Abends haben Sie eine gute Idee, die Ihnen Erfolg bringen kann!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Bis zum späteren Nachmittag sollten Sie mit Ihren Energien haushalten. Abends können Sie viel Spaß mit anderen Menschen haben. Denken Sie aber an den nächsten Morgen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Kaum nennenswerte Ereignisse an diesem Tag. Erledigen Sie Aufgaben, die Sie vor sich hergeschoben haben, beißen Sie sich durch. Abends ist nicht viel mit Ihnen los, ruhen Sie sich aus.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie dürfen heute Ihre ursprünglichen Absichten nicht aus dem Auge verlieren. Lassen Sie sich vor allem am späten Vormittag nicht einlullen! Abends sind Sie offen für die Liebe!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nachmittags fällt es Ihnen leicht, Entschlossenheit zu zeigen und zu geradlinigen Entscheidungen zu kommen. Äußern Sie Ihre Meinung frei heraus, verstecken Sie sich nicht!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie haben einen recht guten Tag vor sich, wenn Sie sich von anderen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wehren Sie sich, wenn man Ihnen zu viele Verpflichtungen aufbürden will.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Legen Sie heute einen Gesundheitstag ein! Essen Sie vitaminreich, trinken Sie tagsüber viel Wasser oder leichten Tee. Am frühen Abend macht man Ihnen einen ernsthaften Vorschlag.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nehmen Sie sich heute nicht zu viel vor, überlasten Sie sich nicht! Über Mittag sollten Sie Stress in jeder Form unbedingt meiden. Sie müssten gesundheitliche Nachteile befürchten.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Bewahren Sie die Ruhe, wenn sich heute immer wieder Verzögerungen ergeben oder Sie nicht vorankommen. Abends erkennen Sie, wie sich Irrwege zukünftig vermeiden lassen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie können den Ehrgeiz und die Einsatzbereitschaft anderer klug für sich nutzen. Mit einer beruflichen Herausforderung werden Sie rasch fertig. Denken Sie an Ihr Weiterkommen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Gutes Zusammenwirken mit anderen! Am späten Vormittag lohnt sich ein kraftvoller, aber kontrollierter Einsatz. Gehen Sie abends mehr auf Ihren Partner zu, zeigen Sie Gefühle!