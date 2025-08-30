Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 30. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Halten Sie sich bis zum frühen Nachmittag im Hintergrund. Vermeiden Sie ungewohnte Belastungen. Abends dürfen Sie nicht versuchen, eine Entscheidung zu erzwingen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Achten Sie vor allem vormittags darauf, dass Sie keine Indiskretionen begehen. Sie gewinnen dadurch das Vertrauen eines Menschen, der für Sie wichtig werden kann.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Greifen Sie heute niemanden an, wenn es um die Durchsetzung Ihrer Vorstellungen geht. Vormittags würden Sie wahrscheinlich den Kürzeren ziehen! Abends müssen Sie geduldig sein!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nachmittags laufen Sie zur Topform auf! Stecken Sie sich hohe Ziele, nehmen Sie sich etwas vor! Wenn Ihnen nach Abenteuern zumute ist, müssen Sie bis zum Abend warten.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ein kritischer Tag für Geschäfte, Verhandlungen und Vertragsabschlüsse. Lassen Sie sich nicht übervorteilen oder zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie können heute vieles aufs rechte Gleis bringen! Machen Sie sich nachmittags intensive Gedanken über Ihre Lebensziele und die Wege, die Ihnen dorthin offenstehen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sind heute recht verführbar und beeinflussbar. Lassen Sie sich, vor allem über Mittag, nicht von falscher Freundlichkeit täuschen. Ziehen Sie abends entschlossen eine Grenze!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Ihr Tag heute ist rundum positiv. Man kommt Ihnen entgegen und geht auf Ihre Forderungen ein. Am Abend sollten Sie auf eine Bitte lieber hinhaltend reagieren.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sind heute seelisch ausgeglichen und fühlen sich wohl. Treffen Sie sich mit Menschen, die Sie schätzen. Gegen Abend laufen Sie zur Hochform auf.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Heute kann es immer wieder Unklarheiten im Zusammenspiel mit anderen geben. Behalten Sie auch im Chaos den Überblick, halten Sie konsequent an einem guten Vorsatz fest.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Stecken Sie Ihren Ehrgeiz jetzt in die Verwirklichung eines lohnenden Zieles. Sie haben Kraft und überwinden eventuelle Hindernisse leicht. Ziehen Sie abends ungeschönt Bilanz.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Am Morgen sind Sie sehr leistungsfähig. Arbeiten Sie im Team, es geht dann noch schneller voran. Am späten Abend müssen Sie einen wichtigen Beschluss fassen.