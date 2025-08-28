Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 28. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags drohen Missverständnisse und Intrigen. Nicht alles glauben, was erzählt wird! Der Abend bringt nach anfänglichen Turbulenzen noch Harmonie in der Partnerschaft.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Vergeben Sie einem lieben Menschen einen Fehler, seien Sie großmütig. Stellen Sie abends persönliche Bedenken zurück, wenn es um die Verwirklichung übergeordneter Ziele geht.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Kümmern Sie sich heute um Ihre Gesundheit! Sie sollten in der kommenden Zeit bewusster leben und Kraftreserven anlegen. Stehen Sie abends zu einem guten Vorsatz!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie bekommen bis zum Nachmittag immer wieder sehr gute Möglichkeiten, sich zu verbessern oder zu verwirklichen. Nehmen Sie Ihre Chancen wahr! Abends bleibt es ruhig.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Werden Sie nicht missmutig, wenn es heute nicht in dem von Ihnen gewünschten Tempo weitergeht. Nutzen Sie Zwangspausen, um neue Vorhaben gründlich vorzubereiten.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Verhalten Sie sich heute defensiv und vorsichtig. Am späten Vormittag könnten Sie sich sonst durch Unaufmerksamkeit oder Voreiligkeit in kritische Situationen bringen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lernen Sie heute aus den Fehlern, die andere machen. Das erspart Ihnen bittere Erfahrungen. Am Nachmittag sollten Sie eine berufliche Chance entschlossen nutzen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Morgens haben Sie zunächst schönen Auftrieb, dann kann sich jedoch eine Krise zuspitzen. Verlassen Sie sich nicht auf andere! Nachmittags sollten Sie entgegenkommend sein.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie bekommen neuen Aufwind. Pflegen Sie heute Ihre Kontakte, knüpfen Sie neue Verbindungen an. Am späteren Vormittag kann sich ein Herzenswunsch plötzlich erfüllen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Machen Sie einem Menschen, den Sie mögen, heute klar, dass Sie auf seiner Seite stehen. Am späten Vormittag bekommen Sie Gelegenheit, Ihre Zuneigung zu beweisen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Stellen Sie sich nachmittags eventuellen Schwierigkeiten ohne Zorn oder Aufregung. Ordnen Sie spätabends Ihre Gedanken und überlegen Sie in Ruhe, wie es für Sie weitergeht.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie sind heute unternehmungslustiger als Ihre Mitmenschen. Sie können aber auch allein einen schönen Tag haben. Machen Sie ein Vorhaben nicht von der Teilnahme anderer abhängig.