Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Horoskop für Donnerstag, 21. August 2025

Horoskop für Donnerstag, 21. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Suchen Sie morgens das Gespräch, versuchen Sie eine Sache zu bereinigen. Nachmittags und abends sollten Sie sich zur Disziplin zwingen. Achten Sie auf Ihr Wohlbefinden.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Wenn Sie sich mit ganzer Kraft auf ein festes Ziel konzentrieren, können Sie heute sehr schöne Erfolge haben. Lassen Sie sich vor allem über die Mittagsstunden nicht ablenken!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Schaffen Sie heute Ordnung. Vieles ist in der letzten Zeit liegen geblieben. Am Abend haben Sie tolle Ideen. Allerdings hapert es ein wenig bei der Umsetzung.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Behalten Sie heute den Überblick, auch wenn es sich um Kleinigkeiten dreht. Überstürzen Sie nichts! Nehmen Sie anderen Leuten voreiliges Handeln nicht übel.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Führen Sie heute fällige Gespräche, schreiben Sie Briefe! Sie finden derzeit leicht die richtigen Worte und erreichen, was Sie sich vorgenommen haben! Suchen Sie spätabends Ruhe.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Der Tag wird turbulent. Vormittags haben Sie nicht den Eindruck, dass Sie vorankommen. Am Nachmittag haben Sie Erfolg, wenn Sie aus dem Hintergrund heraus agieren.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sind tagsüber enorm leistungsfähig, dürfen sich aber nicht verzetteln. Der späte Abend kann eine äußerst erfreuliche Überraschung in der Liebe bringen. Öffnen Sie sich!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Es fällt Ihnen heute nicht leicht, Ihre Energie zu zügeln. Aber wenn Sie ein Projekt übereilt umsetzen wollen, droht ein Scheitern. Üben Sie sich in Geduld!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Starten Sie gemütlich und faul in den Tag. Unternehmen Sie nachmittags etwas. Abends sollten Sie nicht zu viel Geld ausgeben. Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Mit Ihrem Erfindungsreichtum beschreiten Sie neue Wege, um erfolgreich ein Problem zu lösen. Am späteren Abend sollten Sie einer süßen Verlockung widerstehen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Verhalten Sie sich heute sehr gesundheitsbewusst. Meiden Sie Risikofaktoren, soweit es möglich ist. Halten Sie abends maß. Lassen Sie sich nicht zu Ausschweifungen verleiten.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Vormittags sollten Sie größere Verantwortung übernehmen. Dies kann sich langfristig finanziell auszahlen. Am Abend sollten Sie gelassen und tolerant bleiben.