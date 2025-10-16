Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 16. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Es kann Ihnen tagsüber immer wieder zu unruhig werden. Machen Sie den anderen frühzeitig, aber diplomatisch klar, wo Ihre Grenzen sind. Suchen Sie abends den Austausch.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Gehen sie vormittags unbefangener auf andere zu, lassen Sie sich nicht von Äußerlichkeiten beeinflussen. Am späten Nachmittag kann sich für Sie ein Herzenswunsch erfüllen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben einen Tag voller Harmonie und Genuss vor sich. Machen Sie es sich schön! Gegen Mitternacht sollten Sie dann daran denken, sich langsam zurückzuziehen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie sich mittags nicht vom aggressiven Auftreten anderer beunruhigen. Sie sind allem gewachsen. Abends bekommen Sie einen guten Rat von einem Älteren.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nehmen Sie über Mittag eine Herausforderung an. Stellen Sie sich einer anspruchsvollen Aufgabe. Am späten Abend können Sie schon die ersten bleibenden Erfolge verzeichnen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Heute kann man Ihnen kaum etwas entgegensetzen. Wenn Sie den festen Willen zum Erfolg haben, werden Sie alles erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Nur Mut!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Akzeptieren Sie das Angebot zu einer Aussöhnung, das man Ihnen nachmittags macht. Am Abend machen Sie Eindruck mit Ihren guten Einfällen und Ihrem Erfindungsreichtum.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie sind heute recht angreifbar. Gehen Sie Menschen, die Sie herausfordern oder mit Ihnen streiten wollen, deshalb besser aus dem Weg. Nehmen Sie sich abends Ihre Freiheit!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Lassen Sie sich jetzt nicht in Intrigen verwickeln. Schenken Sie einem Gerücht, das Sie vormittags hören, keinen Glauben. Halten Sie Abstand zu Menschen, die unehrlich wirken.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ein guter Tag, wenn Sie sich nicht in Plänen und Gedanken verzetteln, sondern entschlossen aktiv handeln. Gehen Sie am späten Abend ohne Vorurteile auf andere zu.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich heute von der Nervosität anderer nicht verunsichern. Vor allem über Mittag können Sie ausgleichend und beruhigend einwirken. Gönnen Sie sich abends Ruhe!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Ihr Bedürfnis nach Ruhe wird von den anderen heute nicht immer respektiert. Der Abend bringt Ihnen aber genussvolle, entspannte Stunden. Zu Hause fühlen Sie sich besonders wohl.