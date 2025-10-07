Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 7. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben heute sehr gute Chancen, sich durchzusetzen und zu Erfolgen zu kommen. Engagieren Sie sich vor allem nachmittags für ein berufliches Ziel. Sie kommen gut voran!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Man kommt Ihnen vormittags entgegen, gemeinsame Unternehmungen verlaufen erfolgreich und in fröhlicher Atmosphäre. Genießen Sie am späten Abend die Zweisamkeit!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nehmen Sie heute Spannungen in der Partnerschaft nicht zu ernst, reagieren Sie in Konflikten nicht zu emotional. Sprechen Sie sich abends aus, äußern Sie Ihre Wünsche!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Bringen Sie sich heute ein, wenn Sie das Angebot zur Teamarbeit bekommen. Vermeiden Sie nachmittags Leichtsinnsfehler. Rechtzeitige Ruhepausen erhalten Ihre Konzentration.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Morgens kann es zu heftigen emotionalen Turbulenzen kommen. Halten Sie sich aus fremden Auseinandersetzungen heraus. Denken Sie am Abend über eine tief gehende Kritik nach.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben einen rundum schönen Tag vor sich. Werden Sie vor allem abends aktiv, um sich einen Wunschtraum zu erfüllen. Sie können ihn heute aus eigener Kraft verwirklichen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Versuchen Sie, einem Menschen wieder näher zu kommen, mit dem Sie sich entzweit haben. Ein Angebot, das Sie am späten Vormittag machen, dürfte angenommen werden.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Der Tag bleibt für Sie friedlich, Sie können vor allem zusammen mit der Familie schöne Erlebnisse haben. Nachmittags fällt es Ihnen besonders leicht, auf andere einzugehen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Unternehmen Sie heute etwas, gönnen Sie sich Abwechslung und Anregung. Der Abend kann sehr harmonisch und erfolgreich für Sie werden. Fassen Sie spätabends einen Vorsatz!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags bewähren Sie sich im Beruf. Sie können sich durch die sorgfältige Erledigung einer neuen Aufgabe Achtung verdienen. Nachmittags dürfen Sie sich nicht blenden lassen!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Der Nachmittag ist heute Ihre beste Zeit. Nehmen Sie dann schwierige oder kraftraubende Vorhaben in Angriff! Abends sollten Sie sich schonen und etwas im Hintergrund bleiben.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben heute die Chance, sich aus eigener Kraft finanziell zu verbessern. Nehmen Sie ein geschäftliches Angebot wahr, das Sie nachmittags unverhofft bekommen.