So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe.

Horoskop für Donnerstag, 14. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Über Mittag haben Sie eine Idee, die geradezu revolutionäre Folgen haben kann. Bringen Sie den Mut auf, den ersten Schritt zu ihrer Verwirklichung zu tun. Abends finden Sie Hilfe.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Eine anfangs bedrohliche Situation kann zum Glücksfall für Sie werden oder sich zufriedenstellend auflösen. Suchen Sie abends das Gespräch. Man hört Ihnen zu und hilft Ihnen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Heute haben Sie die Ruhe, sich ausdauernd und konzentriert um eine schwierige Aufgabe zu kümmern. Wenn Sie am Ball bleiben, können Sie am Abend einen schönen Erfolg feiern.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben einen Erfolg versprechenden Tag vor sich. Nutzen Sie vor allem die Mittagsstunden, um ein wichtiges Vorhaben voranzutreiben. Am Abend schaffen Sie sich Freiräume.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nutzen Sie für wichtige Vorhaben den Nachmittag. Sie finden Gehör bei anderen und können einen Plan umsetzen. Versprechen Sie sich abends nicht zu viel von einem Flirt.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Hüten Sie sich morgens und vormittags vor Spekulationen. Misstrauen Sie Versprechungen. Abends sollten Sie mit Alkohol sehr sparsam umgehen, er macht Sie labil.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie entfalten sich jetzt im Verborgenen am besten. Bleiben Sie im Hintergrund! Abends entwickeln Sie Ideen, durch die Sie finanzielle Vorteile oder mehr Einfluss bekommen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

In der Partnerschaft und im Umgang mit anderen kann es heute immer wieder Reibereien geben. Verschleppen Sie Streit nicht, bemühen Sie sich um eine gütliche Klärung.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Mit Ihrer Entschlusskraft beeindrucken Sie andere heute sehr und setzen durch, was Sie sich vorgenommen haben. Lassen Sie sich abends von einem Schmeichler nicht blenden.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Bleiben Sie heute eher im Hintergrund und erledigen Sie anstehende Aufgaben unauffällig. Fangen Sie möglichst nichts Neues an. Halten Sie abends maß beim Essen und Trinken!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Hüten Sie sich heute vor Spekulationen, versuchen Sie nicht, Ihr Glück zu erzwingen oder zu ertricksen. Nehmen Sie es nicht zu ernst, wenn man Ihre Autorität nicht achtet.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Vormittags haben Sie besonders starke kreative Kräfte und fühlen sich leicht in andere Menschen ein. Profitieren Sie davon! Abends sollten Sie es ruhig angehen lassen.