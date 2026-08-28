Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es auf MOPO.de jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Lesen Sie hier, was das Horoskop für Sie bereithält.

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!



Horoskop für Freitag, 28. August 2026

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Horoskop heute: Widder

Gehen Sie vormittags auf einen Kompromiss ein, den man Ihnen anbietet, auch wenn er Ihnen Probleme bereitet. Nachmittags finden Sie innerlich zur Ruhe. Genießen Sie den Abend.

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Horoskop heute: Stier

Dieser Tag kann Ihnen sehr schöne Erlebnisse bringen. Unternehmen Sie etwas, suchen Sie Kontakt zu anderen Menschen! Lassen Sie es sich abends richtig gut gehen.

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Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Sie entwickeln neue Zusammenhänge und können tiefe Erkenntnisse haben. In der Mittagszeit sollten Sie jedoch für sich behalten, was Sie wissen. Sie würden für Irritationen sorgen.

Horoskop heute: Krebs

Sie haben einen hervorragenden Tag vor sich, an dem Ihnen alles gelingen kann, was Sie anfangen. Sie brauchen nur die Freude am Tun! Feiern Sie doch abends ein kleines Fest!

Horoskop heute: Löwe

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Erledigen Sie möglichst alle anstehenden Arbeiten am Vormittag. Sie könnten sonst nachmittags unter Zeitdruck geraten. Lassen Sie es abends nicht zum Streit kommen!

Horoskop heute: Jungfrau

Heute ist nicht Ihr Tag. Sie sind weniger Heute ist nicht Ihr Tag. Sie sind weniger leistungsfähig als sonst. Erledigen Sie nur die Dinge, die Sie nicht verschieben können, diese aber dafür besonders sorgfältig!als sonst. Erledigen Sie nur die Dinge, die Sie nicht verschieben können, diese aber dafür besonders sorgfältig!

Horoskop heute: Waage

Lassen Sie sich heute nicht herausfordern oder zu unklugen Handlungen hinreißen. Seien Sie bis zum frühen Nachmittag besonders vorsichtig. Abends entspannen Sie.

Horoskop heute: Skorpion

Reiben Sie sich heute nicht auf, geben Sie Verantwortung an andere ab. Um die Mittagszeit sollten Sie sich keine verfrühten Hoffnungen machen. Erst nachmittags sehen Sie klar!

Horoskop heute: Schütze

Man bittet Sie heute um eine Entscheidungshilfe. Treffen Sie ein objektives Urteil, bleiben Sie sachlich. Werden Sie abends nicht nervös, wenn man sich nicht nach Ihnen richtet.

Horoskop heute: Steinbock

Heute erkennen Sie blitzartig, wie Sie weitermachen müssen, um den Durchbruch zu schaffen. Handeln Sie entschlossen. Man kann Ihnen nicht viel entgegensetzen!

Horoskop heute: Wassermann

Am späten Vormittag lohnt sich ein Krafteinsatz. Nachmittags bekommen Sie eine Chance zum erfolgreichen Zusammenwirken. Man braucht Ihren Erfindungsreichtum.

Horoskop heute: Fische

Erledigen Sie wichtige Vorhaben so früh wie möglich. Man kommt Ihnen entgegen. Zur Mittagszeit kann es stressig werden. Gehen Sie am Abend einem Streit aus dem Weg.