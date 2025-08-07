So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 7. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Lassen Sie sich heute nicht zu Handlungen hinreißen, die Sie bereuen könnten! Stellen Sie sich über die Situation, bleiben Sie geduldig. Verzeihen Sie jemandem einen Fehler.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Die Unbelehrbarkeit anderer Menschen darf Sie heute nicht aufregen. Über Mittag kann Sie ein offenes Gespräch weiterbringen, Sie sollten aber bescheiden und sachlich auftreten.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Wenn man Ihnen heute Lohn ohne Leistung verspricht, sollten Sie misstrauisch werden. Man kann Sie betrügen wollen! Verletzen Sie abends niemanden mit Ihrer Kritik.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Agieren Sie heute an vorderster Front. Sie haben genug Energie und Weitblick, um die Zügel in die Hand zu nehmen und zu bestimmen, wohin die Reise geht.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Heute sollten Sie planen und neue Projekte vorbereiten. Achten Sie darauf, dass Ihre Vorhaben von allen Seiten Beifall und tatkräftige Unterstützung finden.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Man wendet sich heute mit der Bitte um Hilfe an Sie. Erweisen Sie am späten Vormittag einem anderen einen Gefallen. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht hereinlegen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie haben einen ruhigen Vormittag vor sich, erst später kann Stress aufkommen. Gehen Sie sparsam mit Ihren Kräften um und verlieren Sie sich nicht in nervenaufreibenden Kämpfen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie haben heute eine sehr starke Wirkung auf andere Menschen und können eine ganze Reihe Chancen bekommen. Spielen Sie Ihre Wirkung doch ruhig einmal aus!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Wenn Sie sich bis zum frühen Nachmittag nur auf sich selbst verlassen, können Sie viel erreichen. Setzen Sie ein Vorhaben auch gegen Widerstand entschieden durch.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Verlangen Sie bis zum Abend nicht zu viel von sich selbst! Sie kommen nicht ans Ziel, wenn Sie alles übers Knie brechen wollen. Auf den Durchbruch müssen Sie noch etwas warten.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Folgen Sie jetzt Ihrem Riecher! Es können sich Ihnen vormittags mehrfach günstige Gelegenheiten zu Gewinnen bieten. Seien Sie aufmerksam! Abends löst sich ein Problem.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Vormittags kann man Ihrer Tatkraft nur wenig entgegensetzen. Sie schaffen, was Sie sich vorgenommen haben, dürfen sich aber nicht erschöpfen. Abends haben Sie Erfolg in der Liebe.