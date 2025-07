Was der Juli für das Sternzeichen Wassermann bereithält

Der Kurs ist klar – und doch ist der Weg vorübergehend neblig. Wassermänner verlieren im Juli kurzzeitig die Übersicht, doch mit Unterstützung finden sie zurück auf Kurs. Vertrauen ist gefragt – vor allem ins eigene Gespür.

Das Wassermann-Motto für den Monat Juli: Weg

Eigentlich wissen Sie, was und wohin Sie wollen. Zum Monatsbeginn verlieren Sie trotzdem möglicherweise etwas die Übersicht. Zum Glück können Sie sich blind auf den Menschen verlassen, der Ihnen am nächsten steht. Auf Ihren Leuchtturm in der Not, nicht zum ersten Mal. Zusammen stehen, die Blicke voraus, die Nasen im Wind – dann stimmt die Orientierung bald wieder, und Sie erkennen selbst den Weg.

Wassermann – Luftzeichen unter Uranus-Einfluss

Wassermänner sind freiheitsliebend, innovativ und originell. Ihr Element Luft bringt Gedankenfülle, ihr Herrscherplanet Uranus sorgt für plötzliche Wendungen. Sie denken unkonventionell und sind geistige Vorreiter. Im Juli brauchen sie aber Erdung – und klare Bezugspunkte.

Liebe & Beziehungen

Verlässliche Partnerschaften geben Halt. Singles erkennen, wer ihnen wirklich guttut – weil dieser Mensch sie nicht festhält, sondern begleitet.

Beruf & Finanzen

Projekte verlaufen stockend, doch mit Teamgeist gelingt die Wende. Bitten Sie um Hilfe – das bringt Sie weiter. Finanzielle Entscheidungen nicht übereilen.

Gesundheit

Achten Sie auf Ihr Nervenkostüm. Rückzug und Gespräch mit vertrauten Menschen helfen, wenn der Kopf zu voll ist.

Tipp des Monats

Orientierung braucht manchmal nur einen klaren Menschen – nicht immer gleich einen neuen Plan.