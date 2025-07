Was der Juli für das Sternzeichen Waage bereithält

Der Juli ruft nach Ausgleich. Zu viel Pflicht, zu wenig Genuss? Die Waage braucht Balance – jetzt mehr denn je. Wer rechtzeitig entschleunigt, schützt seine Kräfte und entdeckt die Leichtigkeit des Sommers neu.

Das Waage-Motto für den Monat Juli: Drehzahl

Niemand erwartet, dass Sie ständig auf Hochtouren laufen. Deshalb müssen Sie auch nicht so tun, als wären Sie permanent in Wallung. Die Drehzahl senken und die Seele im Leerlauf brummeln lassen – dann hält der Motor länger. Ruhig schon am Donnerstag das Wochenende einläuten. Und ob jetzt Überstunden sein müssen, gehört auch auf den Prüfstand. Der Sommer ist einfach zu kostbar, um ihn mit Aktionismus zu trüben.

Waage – Luftzeichen unter Venus-Einfluss

Waagen lieben Schönheit, Harmonie und stilvolle Begegnungen. Als Luftzeichen sind sie diplomatisch, oft aber hin- und hergerissen. Ihre Herrscherin Venus verleiht ihnen Sinn für Ästhetik, aber auch für Genuss. Wichtig im Juli: Nicht allen gefallen wollen – sondern sich selbst etwas gönnen.

Liebe & Beziehungen

Partnerschaften profitieren von mehr Zeit zu zweit ohne Verpflichtungen. Singles dürfen das Flirten ruhig etwas entspannter angehen – mit Leichtigkeit kommt man weiter.

Beruf & Finanzen

Weniger ist mehr. Auch im Job zählt Qualität vor Quantität. Nutzen Sie kreative Pausen für kluge Ideen. Finanzen bleiben ausgewogen.

Gesundheit

Ein langsameres Tempo bringt körperlich wie seelisch Erholung. Meditation, Yoga oder ein freier Nachmittag helfen mehr als Kaffee oder Terminketten.

Tipp des Monats

Schieben Sie ein paar Stunden Alltag beiseite – und genießen Sie, was sich zeigt, wenn Sie sich treiben lassen.