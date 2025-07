Was der Juli für das Sternzeichen Skorpion bereithält

Es wird Zeit, aufzuräumen – im Inneren wie im Äußeren. Skorpione spüren: Etwas blockiert den Blick nach vorn. Wer loslässt, was nicht mehr dient, gewinnt neue Klarheit. Der Juli eignet sich hervorragend zum Ausmisten – materiell wie emotional.

Das Skorpion-Motto für den Monat Juli: Ballast

Irgendwie mangelt es Ihnen momentan an Durchblick. Die Gedanken melden schlechte Sicht, alle Horizonte vernebelt. Es gilt, für Klarheit zu sorgen – angefangen im eigenen Heim. Jetzt oder nie heißt es: ausmisten! Weg mit allem, bei dessen Musterung Ihnen auf die Frage „Was bringt mir das?“ zehn Minuten lang keine Antwort einfällt. Ohne Ballast lebt es sich leichter. Wer leichter lebt, hat mehr davon. Und hat mehr Durchblick.

Skorpion – Wasserzeichen unter Pluto-Einfluss

Skorpione sind tiefgründig, intensiv und wandlungsfähig. Ihr Element Wasser bringt emotionale Tiefe, ihr Herrscherplanet Pluto symbolisiert Transformation. Sie durchleuchten alles, was unter der Oberfläche liegt. Im Juli hilft ihnen das beim inneren wie äußeren Loslassen.

Liebe & Beziehungen

Alte Muster erkennen – und loslassen. Beziehungen können heilen, wenn man nicht festhält, was nicht mehr gut tut. Singles spüren, was ihnen guttut – und was nicht.

Beruf & Finanzen

Ordnung im Außen schafft Klarheit im Job. Nutzen Sie den Monat, um zu entrümpeln – digital, gedanklich, organisatorisch. Auch bei Finanzen: Altlasten abbauen.

Gesundheit

Körper und Seele sehnen sich nach Leichtigkeit. Detox, Fastentage oder einfach ein klarer Kalender helfen. Tiefes Durchatmen wird zur Medizin.

Neugierig, was der Monat für andere Sternzeichen bringt? Hier geht’s zur Übersicht aller Monatshoroskope – bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Tipp des Monats

Trennen Sie sich von Dingen, Gedanken oder Gewohnheiten, die Sie beschweren. Freiraum bringt Klarheit.