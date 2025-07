Was der Juli für das Sternzeichen Löwe bereithält

Erinnerungen rufen – und bringen neue Erkenntnisse. Für Löwen kann dieser Juli ein Monat der persönlichen Rückschau und überraschender Wendungen sein. Die Vergangenheit klopft an, doch sie bringt Geschenke: neue Chancen, wenn man sie erkennt.

Das Löwe-Motto für den Monat Juli: Damals

Es ist so lange her, und Sie haben ewig nicht daran gedacht – aber dieser Tage kommt es Ihnen wieder in den Sinn. Und da bleibt es auch für ein Weilchen, bis Sie dieser Erinnerung schließlich auf den Grund gehen werden – und eine Überraschung erleben: Dieser Sommer hat noch so Einiges für Sie zu bieten. Nicht immer nur eitel Sonnenschein, aber die positiven Aspekte überwiegen eindeutig. Was nicht zuletzt an Ihrer Erinnerung liegt.

Löwe – Feuerzeichen unter Sonnen-Einfluss

Löwen sind stolz, großzügig und selbstbewusst. Als Feuerzeichen streben sie nach Anerkennung und Ausdruck. Die Sonne als ihr Herrscherplanet verleiht ihnen Strahlkraft, Kreativität und Lebensfreude. Doch manchmal neigen sie zur Dramatik oder zum Stolz – eine gesunde Balance ist gefragt.

Liebe & Beziehungen

Alte Gefühle melden sich zurück – im Guten wie im Herausfordernden. Klärung bringt neue Nähe. Singles könnten einer Person begegnen, die etwas Vertrautes ausstrahlt.

Beruf & Finanzen

Eine frühere Idee verdient neue Aufmerksamkeit – sie könnte jetzt reifen. Finanzielle Rücklagen sind stabil, dennoch Vorsicht vor leichtfertigen Ausgaben.

Gesundheit

Nehmen Sie sich Zeit für Reflexion. Das stärkt auch körperlich – und hilft, aus der inneren Mitte zu handeln.

Tipp des Monats

Hören Sie auf Ihre Erinnerung – dort liegt eine Botschaft, die Ihnen helfen kann, voranzugehen.